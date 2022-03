Em imagens. Cerca de 1250 pessoas já abandonaram São Jorge, com receio de "possibilidade real de erupção"

Cerca de 1250 pessoas já abandonaram São Jorge, nos Açores, por via marítima e aérea, desde o início da crise sismovulcância, que está a acontecer na ilha desde sábado, revelou esta sexta-feira o presidente do Governo Regional.

“Neste instante, a informação que posso prestar quanto ao realizado e não quanto às reservas em curso, [é que] a Atlânticoline [empresa de transporte marítimo], relativamente aos dias de 23 e 24, transportou 653 pessoas, creio que 39 viaturas. A SATA aponta para, nos dias 20 até 24, cerca de 600 pessoas”, adiantou José Manuel Bolieiro, que está desde quinta-feira em São Jorge.

Os “valores redondos” quanto à saída de população de São Jorge foram revelados pelo presidente do Governo Regional numa conferência de imprensa, após uma reunião com o presidente da Câmara de Velas, Luís Silveira, e com o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), Rui Marques.

Às 16h05 de sábado, 19 de Março, iniciou-se a crise sismovulcânica em São Jorge, nos Açores. Até ao momento já aconteceram mais de 2000 sismos, dos quais mais de 150 foram sentidos pela população.

Face à situação, o CIVISA (Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores) elevou o nível de alerta vulcânico na ilha para V4, que significa “possibilidade real de erupção”.

Perante uma possível erupção, o executivo açoriano recomendou à população da principal zona afectada na ilha de São Jorge, entre a Fajã das Almas e as Velas, que abandonem as suas casas.

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, declarou na quinta-feira passada "situação de alerta", sendo que a interdição e evacuação das fajãs se justifica pelos níveis de sismicidade e pela “perigosidade prevista para sábado e domingo de manhã” devido às condições meteorológicas, explicou.