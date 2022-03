Fim-de-semana na TV: Júli A. e Zelenskii entre oscarizados e Acorrentados

CINEMA

Apollo 13

Cinemundo, sábado, 18h30

Ron Howard dirige este filme, duplamente oscarizado, sobre a missão espacial famosa pela frase “Houston, temos um problema…”. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise e Ed Harris ocupam os papéis principais.

O Rato Que Ruge

TVCine Edition, sábado, 22h

Peter Sellers protagoniza esta sátira de 1959, baseada no livro de Leonard Wibberley e realizada por Jack Arnold, em que um pequeno país ousa declarar guerra aos EUA. O Rato Que Ruge abre um ciclo dedicado a Sellers (1925-0980), que exibirá, nos próximos sábados, Dr. Estranho Amor, Caiu Uma Rapariga na Minha Sopa e Um Cadáver de Sobremesa.

Cisne Negro

Hollywood, sábado, 22h25

Thriller psicológico dirigido por Darren Aronofsky e protagonizado por Natalie Portman, no papel que lhe deu o Óscar. Nina é uma bailarina dedicada, a trabalhar no Ballet de Nova Iorque. Quando está prestes a ser escolhida para intérprete principal d’O Lago dos Cisnes, sente-se ameaçada por outra bailarina em ascensão.

O Querido Lilás

RTP2, sábado, 00h29

Um show de personagens representadas por Herman José, numa comédia de rábulas realizada por Artur Semedo. Funcionando como paródia aos melodramas oitocentistas, inclui fados, uma mãe que é uma diva e um filho quase perdido.

Pinóquio

TVCine Edition, domingo, 8h05

No dia em que a Academia de Hollywood atribui os seus galardões, o TVCine Edition alinha uma maratona de filmes premiados ou nomeados. Abre com a adaptação, assinada por Matteo Garrone, do conto de Carlo Collodi em que um boneco ganha vida e sonha ser um menino de verdade, com Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e Marine Vacth no elenco. Seguem-se O Agente Infiltrado (às 10h05), Estados Unidos vs Billie Holiday (11h40), Minari (13h50), Tenet (15h45), O Pai (18h10), Judas e o Messias Negro (19h50), Uma Miúda com Potencial (22h) e Nomadland - Sobreviver na América (00h).

A Hora Mais Negra

Cinemundo, domingo, 20h25

Ano de 1940. As tropas nazis ganham terreno sobre as forças aliadas. Churchill, recém-chegado ao cargo de primeiro-ministro britânico, depara-se com a decisão mais difícil da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha ou declarar guerra. Dirigido por Joe Wright e escrito por Anthony McCarten, o filme é protagonizado por um Gary Oldman quase irreconhecível, num papel premiado com um Óscar (a caracterização ganhou outro). Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ronald Pickup dão vida às personagens secundárias.

Joker

Hollywood, domingo, 22h

Gotham City, início dos anos 1980. Habituado a ser desprezado, o comediante Arthur Fleck esforça-se por arrancar sorrisos aos poucos espectadores que lhe restam. Um dia, após ter sido despedido, é barbaramente agredido e a sua já ténue lucidez desintegra-se. Das profundezas da sua mente atormentada surge o psicopata impiedoso que será conhecido como Joker e se tornará o grande antagonista de Batman. Vencedor de dois Óscares – para Joaquin Phoenix (actor principal) e Hildur Guðnadóttir (banda sonora) – e do Leão de Ouro em Veneza, um thriller dramático realizado por Todd Phillips, segundo um argumento seu e de Scott Silver. Conta também com os actores Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Brian Tyree Henry e Robert De Niro.

PRÉMIOS

Óscares 2022

RTP1, domingo, 23h53

Directo. O canal público torna a mobilizar-se para a entrega das cobiçadas estatuetas douradas da Academia de Hollywood, numa emissão conduzida por Catarina Furtado e Mário Augusto. Na dianteira das nomeações para a 94.ª edição dos prémios está O Poder do Cão, de Jane Campion, indicado para 12 categorias.

SÉRIE

Café Kwanza

RTP África, sábado, 21h

Estreia de uma sitcom co-criada por Matamba Joaquim e Miguel Paiva, com realização de Jaime Adão. É protagonizada por Daniel Martinho, na pele de um ex-militar que é dono de um café no Barreiro, onde se cruzam todo o tipo de histórias da comunidade afrodescendente.

Foto Café Kwanza DR

DOCUMENTÁRIOS

Acorrentados

História, sábado, 22h15

Estreia. A história do esclavagismo em Espanha, desde a colonização das Américas até à revolução industrial, é o tema desta série documental em quatro episódios (dois para ver hoje, dois no próximo sábado).

O Assassinato de Jodi Jones

Crime + Investigation, sábado, 22h30

Estreia. Composto por duas partes, o documentário reexamina o caso de Jodi Jones, a adolescente de 14 anos assassinada na vila escocesa de Dalkeith, em Junho de 2003. Luke Mitchell, o namorado da mesma idade, tornou-se o único suspeito e foi condenado. Levantaram-se dúvidas sobre o processo, relacionadas com a falta de provas que o incriminassem directamente. Ele continua a afirmar a sua inocência. Aqui, é feita uma reavaliação à luz de novas informações, investigações e também testemunhos – incluindo do próprio Luke, a partir da cadeia.

Zelenskii, o Homem Que Enfrentou Putin

Discovery, domingo, 22h

Em meia-hora, desenha-se o retrato de Volodimir Zelenskii, da infância à presidência, passando pela carreira como humorista e abordando a sua postura perante a invasão russa. É o início de duas horas de programação especial “com o propósito de alertar e consciencializar para o conflito na Ucrânia”, sublinha o canal. Segue-se, às 22h30, Fuga de Irpin, uma reportagem do fotojornalista polaco Michal Przedlacki, na linha da frente da resistência ucraniana nos subúrbios do Noroeste de Kiev. Às 23h, é emitido o concerto solidário que se realizou há uma semana, na cidade polaca de Lódz, e que angariou mais de dois milhões de dólares para amparar as vítimas da guerra.

Máquinas Colossais

National Geographic, domingo, 22h30

Estreia. Os “pesos-pesados” da indústria estão em foco nesta série documental, para acompanhar aos domingos, que “explora os extremos da tecnologia e engenharia de ponta por detrás do seu tamanho gigante”, adianta o canal. O primeiro episódio debruça-se sobre máquinas projectadas para a exploração espacial.

TEATRO

Júli A.

RTP2, sábado, 23h43

“Como é a liberdade, quando é substantivo feminino?” É a partir desta questão que se desenvolve a peça que Cátia Terrinca e Daniel Gorjão criaram para a associação cultural alentejana Umcoletivo, a partir da Júlia que Ruben A. escreveu em 1963. Interpretada por Terrinca, Ana Sampaio e Maia, Helena Baronet e Marina Leonardo, foi gravada a 7 de Junho. Regressa ao ao canal público na véspera do Dia Mundial do Teatro.

INFANTIL

O Gang dos Tubarões (V. Port.)

Fox, sábado, 9h50

Oscar é um peixe miúdo que ambiciona chegar ao topo do recife. A oportunidade surge quando se torna conhecido como o “Mata Tubarões”, à conta de um mal-entendido que envolve um tubarão vegetariano, sensível e filho do chefe da máfia. Oscar vai tentar segurar a fama. Mas valerá a pena alimentar a mentira? Um divertido filme animado, cujos bonecos foram desenhados à semelhança dos actores que lhes deram voz na versão original: Oscar tem a cara de Will Smith, Don Lino é inspirado em Robert De Niro e Sykes lembra Martin Scorsese. Destaque ainda para Lola (Angelina Jolie) e Angie (Renée Zellweger).

Ghostforce

Disney Channel, sábado, 11h50

Maratona de mais de três horas, incluindo novos episódios, com as aventuras dos jovens super-heróis que combatem secretamente os fantasmas que assombram a cidade onde vivem. Repete às 21h35 e tem continuação no domingo, nos mesmos horários.

Abelha Maia - O Filme (V. Port.)

SIC K, domingo, 13h

Alexs Stadermann, especialista em animação e efeitos especiais ligado aos estúdios Disney, realiza esta adaptação ao cinema das aventuras da famosa abelhinha. Maia vive numa colina igual a tantas outras, zunindo por entre brincadeiras e histórias de amizade. Um dia, a notícia do perigo ecoa na sua colmeia: a geleia real foi roubada e é preciso recuperá-la para salvar a rainha.