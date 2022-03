Como os defensores de Kiev em inferioridade evitaram que as forças russas capturassem a capital

Em Irpin, os corpos de soldados russos estão espalhados por entre os destroços de veículos militares incendiados e edifícios bombardeados. A alguns metros, atrás dos camiões de combustível, voluntários ucranianos estão de vigia, o olhar fixo numa betoneira a cerca de 500 metros. Para lá desse ponto estão tropas russas nos limites de Bucha, a cidade mais próxima.

Esta linha de frente está situada em Irpin, nos subúrbios do Noroeste de Kiev, e não se mexeu durante as últimas duas semanas, apesar da superioridade militar russa. Só isto já é uma vitória para o comandante Casper e os seus combatentes.

“Os russos estão a tentar empurrar-nos”, diz o baixo mas encorpado comandante da unidade, que, por razões de segurança, não nos fornece o seu nome completo, e responde por um nome de guerra. “Mas eles não acreditaram que os ucranianos estivessem à espera deles.”

Quando as forças russas assumiram o controlo de um aeroporto militar em Hostomel, a alguns quilómetros para norte de Irpin, no primeiro dia da guerra, muitos observadores militares acreditaram que se seguiria uma rápida queda de Kiev. Mas, mais de duas semanas depois, as tropas russas continuam a sentir dificuldades em avançar.

Uma deslocação a duas linhas de frente activas – em Irpin e ao pé de Brovary, a nordeste do centro da capital – permite perceber estratégias, tácticas e capacidades das forças ucranianas que estão a defender Kiev, bem como os aparentes erros tácticos russos e os seus erros de cálculo face à resistência ucraniana.

Os Estados Unidos e uma vintena de outros países, na sua maioria membros da NATO e da União Europeia, concordaram em enviar para as forças ucranianas significativas cargas de armamento, incluindo mísseis antitanque Javelin, mísseis terra-ar Stinger, metralhadoras e espingardas para franco-atiradores. Não há certezas acerca de quantas destas armas terão efectivamente chegado às mãos das forças ucranianas em Kiev, pelo que estas têm utilizado o material que estiver à mão e adaptado as suas tácticas ao campo de batalha.

Foto Forças ucranianas em Irpin Heidi Levine

“Os russos não estavam preparados para uma guerra não convencional”, afirma Rob Lee, membro sénior do Instituto de Investigação de Política Externa (em Filadélfia) e especialista em temas relativos à política de Defesa da Rússia. “Eles não estavam preparados para tácticas não convencionais. Não sabem bem como lidar com esta resistência, com esta situação semelhante a uma guerrilha.”

É verdade que a maioria dos analistas militares e políticos ocidentais continua a prever que as forças russas acabarão por cercar Kiev e tomar a capital, possivelmente com a ajuda de ataques aéreos. Embora isto se possa vir a revelar verdadeiro, não há tanta certeza de que a Rússia acabe por prevalecer.

Para as forças ucranianas, esta é uma guerra de desgaste. Parece que estão a tentar atrasar e desgastar as tropas russas, criando assim condições para um impasse nos outros limites de Kiev. Isso iria conseguir tempo para os ucranianos pressionarem ainda mais o presidente russo, Vladimir Putin.

Fora do campo de batalha, isso significa aprofundar as sanções internacionais à Rússia e os esforços diplomáticos com vista a concessões por parte dos russos. Noutras frentes, as forças de Putin enfrentam cada vez mais artilharia pesada ocidental enviada para a Ucrânia, e uma crescente condenação mundial devido à morte de civis e ao bombardeamento de áreas residenciais e de hospitais – acções que poderão constituir crimes de guerra.

Em entrevistas, soldados ucranianos contam que têm aproveitado as falhas dos russos, onde se incluem a utilização de estratégias previsíveis, uma falta de conhecimento do terreno e até uma surpreendente falta de preparação para um conflito prolongado e difícil. Em redes sociais e nos campo de batalha correm histórias de soldados russos a ficarem sem comida, água e combustível para os seus veículos. Alguns ter-se-ão mesmo rendido após se terem perdido ou devido a terem o moral em baixo. Comboios militares russos abrandaram ou pararam em consequência de falhas mecânicas.

Foto Uma família chega de autocarro a Brovary juntamente com outras centenas de refugiados Heidi Levine

“A principal jogada da Ucrânia é jogar com o tempo”, declara Michael Kofman, director da secção de assuntos russos no Centro de Análises Naval. “Tentar fazer qualquer outra coisa será um desperdício de muito potencial militar que eles têm à sua disposição. Estão em posição de afastar as tropas russas para fora da Ucrânia? Não. Estão em posição de ganhar a guerra? Sim.”

Ao longo de todo o país, as forças ucranianas regressaram às cidades, recusando enfrentar as forças russas em áreas rurais, em campo aberto. Moscovo conseguiu o controlo de cidades do Sul como Kherson e Melitopol, mas está a ter dificuldades para capturar Mariupol, bem como outros centros urbanos por toda a Ucrânia, como Kharkiv, Chernihiv e Sumy.

É também este o caso da cidade de Mykolaiv, no Sul, onde, há já mais de uma semana, forças ucranianas impedem um maior avanço russo para oeste, em direcção à estratégica cidade portuária de Odessa.

Em Kiev, onde está localizada a sede do governo, sabe-se que se está a jogar o tudo ou nada.

Até agora, os defensores ucranianos têm conseguido impedir o principal objectivo russo: cercar e capturar a capital, utilizando o aeroporto de Hostomel para uma ponte aérea para trazer mais tanques, veículos blindados e outro armamento. As forças ucranianas abateram vários helicópteros russos e até agora evitaram que uma grande coluna blindada pressionasse a capital. Entretanto, foi instalado um sólido sistema de defesa antiaérea, contra ataques de aviões e de mísseis.

“O maior problema é que [a Rússia] não organizou uma verdadeira operação militar”, continua Kofman. “Eles pensaram que seria chegar e entrar, e que não teriam que lutar. Isso resultou em muitos desastres, porque eles não tinham nada planeado.”

Batalhas com avanços e recuos têm-se desenrolado em zonas de Hostomel, Bucha e Irpin – constituindo talvez um prenúncio de uma guerra urbana, rua a rua, que poderá envolver a capital se as forças russas conseguirem romper.

Foto Uma família com dois cães passeia junto a uma ponte destruída em Irpin Heidi Levine

No último sábado, grandes nuvens de fumo negro ergueram-se sobre a cidade de Bucha, entre o ininterrupto troar de obuses a cair no solo. “Colocámos minas antitanque em todo o lado”, conta Casper, rindo-se.

A cerca de 65 quilómetros, do outro lado da capital, forças russas tentaram entrar em Kiev a partir do nordeste. Uma coluna de tanques deslocou-se através de uma auto-estrada na direcção de Brovary. Quando passaram por um aglomerado de casas, as forças ucranianas aperceberam-se de uma oportunidade.

Atacaram o comboio com canhões e mísseis antitanque, destruindo ou incapacitando vários tanques e veículos blindados de transporte de tropas. Os soldados russos abandonaram os seus veículos e correram para a floresta, de acordo com vídeos colocados em redes sociais por militares ucranianos. Um tanque acabou por se deter, envolvido em chamas. (Os vídeos não puderam ser confirmados por fontes independentes, mas encaixam com relatos do combate providenciados por combatentes ucranianos e médicos que trataram os feridos.)

A emboscada revelou a falta de eficácia dos russos e, por vezes, as suas tácticas difíceis de entender, avançam analistas militares.

Os tanques e outros veículos militares avançaram em velocidade lenta numa auto-estrada a descoberto, o que fez deles um objectivo fácil. Estavam também muito juntos uns dos outros, o que permitiu que um único obus de canhão atingisse vários veículos. Também não havia tropas de Infantaria a pé a acompanhar na floresta ou ao lado da coluna, para detectar possíveis emboscadas.

O que também foi surpreendente, explicam analistas, é que alguns dos tanques eram muito antigos e não muito bem equipados, nestes se incluindo o T-72, um tanque da época da União Soviética que foi produzido pela primeira vez há mais de 50 anos.

“É muito estranho ver isto”, diz Rob Lee, do Instituto de Investigação de Política Externa. “Kiev é a missão decisiva, o objectivo decisivo, e ainda assim eles enviam algumas unidades muito velhas para a capturarem.”

A emboscada também causou baixas entre civis. Os soldados russos que fugiram do comboio esconderam-se em aldeias próximas e dispararam contra quem quer que lhes parecesse suspeito. Ao longo dos dois dias seguintes, 23 civis e soldados foram levados para o Hospital Central de Brovary, muitos com ferimentos de balas, declarou Valentin Baganyuk, o director do hospital.

Entre eles estavam membros de uma família atingidos após terem saído de sua casa. O pai ia a conduzir o automóvel quando foi atingido por balas na mão, tendo perdido três dedos, e ainda na cabeça. A filha de 14 anos também foi ferida. O pai conseguiu levar o carro até ficarem em segurança. “Os russos alvejaram-nos quando eles estavam a tentar fugir da sua aldeia”, avançou Baganyuk.

Escondidas nas florestas dos subúrbios do Noroeste de Kiev, baterias de artilharia ucranianas têm fustigado posições russas em Irpin e Bucha, numa tentativa de atrasar um possível avanço. A ponte que liga a capital a Irpin foi demolida na semana passada por forças ucranianas, para impedir a passagem de veículos blindados russos.

Como precaução adicional, a estrada que conduz da ponte destruída até ao Centro de Kiev foi barricada, a cada 100 metros, com grandes blocos de betão, camiões de combustível, pneus e sacos de areia.

Do outro lado da ponte, à entrada do Centro de Irpin, grupos de voluntários armados cavaram trincheiras numa colina com uma visão privilegiada, para poder atacar as forças russas ou para tentar emboscá-las.

Na frente da colina, combatentes ucranianos com uniformes de camuflagem posicionaram-se por trás de árvores. Outros combatentes colocaram-se no interior de prédios. Ficaram a vigiar as ruas e estradas que os russos precisariam de percorrer para se deslocarem em direcção a Kiev.

“Eles têm que defender a sua linha, e nós temos que manter a nossa posição”, explica Igor Zadorozhny, de 30 anos, antigo oficial do Exército que agora está a defender a cidade, integrado numa unidade armada organizada pelo presidente da Câmara de Irpin. “Por agora, estamos num impasse.”

O conflito é composto por uma série de pequenos confrontos, muitas vezes em postos de controlo ucranianos, tiros de artilharia de retaliação, e momentos de combate de rua em larga escala.

“Eles atacam as nossas posições”, conta Artiem, de 34 anos, que era agente imobiliário e agora é soldado. “Depois nós atacamos as deles, e eles recuam.” Como todos os combatentes ucranianos com quem o The Washington Post falou nas frentes de combate, recusou fornecer o seu nome completo, por razões de segurança.

Conta que as forças russas não conhecem a geografia de Irpin. Por vezes viram no sítio errado ou acabam encurraladas em ruas estreitas, com os seus tanques e os seus veículos blindados. Isso permite que os combatentes ucranianos posicionados dentro dos edifícios possam atacá-las.

“[Os russos] estão desorientados dentro da cidade”, avança Artiem.

Empunhando uma espingarda, o antigo oficial do Exército Zadorozhny diz que há forças ucranianas à espera que os civis sejam evacuados de Irpin antes de “nós começarmos a limpar a cidade” de russos.

“Eles não têm provisões suficientes, nem comida, água”, continua, avançando relatos de residentes que tiveram as suas casas e lojas saqueadas por soldados russos. “Não têm muita gasolina. Vão-se cansar. E então nós vamos avançar e expulsá-los.”

O conhecimento do terreno urbano da zona constitui uma grande vantagem para os defensores de Kiev, explica Zadorozhny. “Tudo, cada pedra, cada árvore, está a nosso favor.”

Outro combatente, Roman, de 32 anos, diz que os moradores têm fornecido informações que auxiliam a atacar os russos em áreas onde ainda há rede de telemóvel.

“Eles estão a tentar tomar Kiev, mas não vão conseguir”, exclama Roman. “Tudo está a nosso favor.”

Com as forças terrestres russas a abrandar, outra questão se coloca: irá Moscovo aumentar os bombardeamentos a Kiev, para pressionar o governo a render-se ou a fugir? Até agora, a capital em boa parte escapou às vagas de artilharia e ataques aéreos que assolaram cidades como Kharkiv e Chernihiv.

No posto de controlo de Casper, forças russas intensificaram os seus ataques. Na última sexta-feira, tanques dispararam entre 20 e 25 obuses, demolindo uma grande casa azul próxima da base ucraniana. Os ucranianos não ripostaram.

“O nosso objectivo é defender as nossas posições, não atacar os russos”, confirma Casper.

É uma táctica inteligente, na opinião de analistas militares.

A máquina militar ucraniana não pode competir com o poderio do armamento russo e precisa de conservar um arsenal que é muito mais reduzido, em vez de desperdiçar recursos em contra-ofensivas. Casper informa também que querem manter a estrada para Bucha aberta, assim permitindo a evacuação de mais civis. Ripostar aos ataques poderia transformar a estrada num campo de batalha, explica.

Os russos, acrescenta, enviaram equipas de sapadores para fazer explodir as minas ucranianas. E se os tanques russos um dia rolarem pela estrada abaixo em direcção ao seu posto de controlo?

Casper sorri e dirige-se para um armazém. Sai de lá com um míssil antitanque NLAW enviado pelo Reino Unido e um lança-granadas.

“Sabemos como os receber”, diz exibindo as armas nas suas mãos. “Temos aqui tudo o que é preciso.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post