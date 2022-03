PSD marca primeira reunião da bancada para terça-feira

Os deputados do PSD eleitos nas legislativas de Janeiro vão ter a sua primeira reunião na próxima terça-feira, dia 29, ao final da tarde depois de terem tomado posse juntamente com os demais parlamentares, apurou o PÚBLICO.

É uma reunião de boas vindas – seguida de jantar – e em que serão dados a conhecer oficialmente os nomes que a direcção de Rui Rio indicará para a eleição da mesa da Assembleia da República, que decorrerá no dia seguinte.

Nessa altura, os deputados ficarão a conhecer os nomes do vice-presidente da mesa (cargo actualmente ocupado por Fernando Negrão), do secretário e do vice-secretário que irão a votos no dia 30. No dia 29, é apenas realizada a votação para a eleição do presidente da Assembleia da República, para a qual o socialista Augusto Santos Silva foi indicado como candidato.

A conferência de líderes decidiu separar as duas eleições – que habitualmente se fazem ao mesmo tempo – em dois momentos tendo em conta a expectativa da polémica em torno da eleição do deputado do Chega para a vice-presidência da mesa. Ao todo compõem a mesa quatro vice-presidentes, quatro secretários e vice-secretários, além do próprio presidente.

As escolhas de Rui Rio para a mesa serão conjugadas com outros nomes a indicar para a liderança da bancada parlamentar e para a presidência das comissões parlamentares. Mas essa composição só será conhecida depois de se apurar, através do Método de Hondt, o número de presidências de comissões que caberá ao PSD e ao PS.