Nomeações para cargos parlamentares e de representação externa nas mãos de Rui Rio

Quando os novos deputados da Assembleia da República tomarem posse, no final de Março, o PSD terá de indicar nomes para vários cargos parlamentares desde presidências de comissões, a vice-presidência da mesa e a representantes de órgãos externos. Com Rui Rio de saída da liderança social-democrata, a questão tornou-se delicada já que as suas escolhas podem não agradar ao futuro líder e a maioria implica uma designação para toda a legislatura. Um dos casos mais bicudos é, sem dúvida, o da direcção da bancada embora o seu líder seja eleito pelos deputados. O outro é o Conselho de Estado onde costuma figurar o líder do PSD em funções.