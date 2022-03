Alexandra Leitão será deputada do PS “com todo o empenho e gosto”

Depois de ter recusado o convite para líder da bancada do PS, a dirigente socialista explica as razões dessa decisão.

A ainda ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, recusou o convite que o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, lhe fez para ser líder parlamentar dos socialistas na Assembleia da República que toma posse na terça-feira.

“Confirmo que fui convidada para líder parlamentar”, declarou ao PÚBLICO Alexandra Leitão, que assume ter ficado “lisonjeada pelo convite”. Mas explica que decidiu recusar, porque considera ter “um perfil mais executivo”, além do facto “de nunca ter sido deputada”.

Quanto ao exercício do mandato para que foi eleita como cabeça de lista do PS no círculo eleitoral de Santarém, Alexandra Leitão, que é membro do secretariado do PS, esclarece que “naturalmente”, ocupará o seu “lugar na Assembleia da República”.

Alexandra Leitão frisa que foi cabeça de lista “duas vezes, por consideração pelo Parlamento”, que considera “a casa da democracia”. E garante: “Assumirei com todo o empenho e gosto o meu lugar de deputada.”