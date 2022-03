Maior risco para os preços pode vir agora do proteccionismo alimentar

Michael Magdovitz mostra primeiro um Vladimir Putin bastante mais agradável do que nos últimos 30 dias, na foto principal do seu power point. A foto tem 14 anos, o momento é uma visita à Ucrânia e o presidente russo está a comer pão. É essa a relação que o analista sénior de commodities agrícolas do Rabobank quer fazer na sua apresentação no segundo dia do XIII Congresso Nacional do Milho, na manhã desta quinta-feira, em Santarém, que Michael Magdovitz apelidou de “breakin bread”.

O que o analista da instituição financeira holandesa quer frisar é a importância da Ucrânia e da Rússia para o abastecimento de trigo, mas também de milho e oleaginosas (nomeadamente óleo de girassol) daquela origem para o resto do mundo.

Neste momento, disse, “há 50 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas que não podem sair da Ucrânia”, país que foi invadido pela Rússia faz agora precisamente um mês e que vive em guerra desde essa data. As exportações estão suspensas e os portos no Mar Negro sem data para reabrir a actividade comercial.

Michael Magdovitz quer também chamar a atenção da plateia do congresso da Anpromis (Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo) para o peso do país invasor, desde então a lidar com sanções económicas da União Europeia, Reino Unido, EUA, Canadá e Japão. No mundo, explicou, há “800 milhões de pessoas” que dependem “das importações de trigo da Rússia”. E, adicionou o analista, “daqui a seis meses haverá pouca probabilidade de encontrar nos supermercados” óleo de girassol se o actual cenário se mantiver.

Um problema que, no caso da Nestlé, está a ser tratado. Hans Jörg Deubel, director para a área da cadeia de abastecimento na Nestlé Portugal, presente no mesmo painel do segundo dia do congresso, afirmou: “temos stocks até ao mês seis [Junho]”. Como a multinacional suíça de alimentação trabalha hoje sobre um cenário em que este óleo vegetal vai escassear nos próximos meses, está já, nos centros de investigação do grupo suíço, a ensaiar formas de substituição.

Este responsável sublinhou que, com excepção deste caso, a Nestlé “não prevê escassez em Portugal, nem prevê escassez de produtos em geral”. No caso do trigo, a multinacional compra 1750 toneladas a Portugal, Espanha e França, disse.

Do menos mau ao pior

É um cenário tripartido aquele em que o Rabobank trabalha, então, e nenhum deles animador – de que a guerra acaba em Abril (e as exportações de grãos já disponíveis na Ucrânia são retomadas), que é o menos agreste; de que a guerra se prolonga até Junho ou Julho, perdendo-se assim a campanha nos cereais de grãos e sementes de girassol, o cenário intermédio; ou, no cenário mais dramático para todos, aquele em que a guerra não cessa antes de Outubro - e, que, portanto não há arranque da próxima campanha no país invadido e que “não temos grãos nem da Ucrânia nem da Rússia em 2023”. A cada cenário, corresponde o seu aumento de inflação e o alongamento do seu efeito, culminando em taxas acima de 20% e por mais de sete anos, no caso mais extremo.

Mas, quis frisar Michael Magdovitz esta manhã, “o grande risco agora” é que os “preços altos podem tornar-se ainda mais altos se os países enveredarem pelo proteccionismo”, neste caso alimentar – não exportando ou agravando a carga fiscal e aduaneira à saída dos bens alimentares das suas fronteiras, encarecendo o preço a pagar por quem os importa. A Sérvia já reduziu a exportação de alguns alimentos, assim como a Bulgária, e a Argentina, acrescentou, agravou em 33% os impostos à saída sobre alguns óleos vegetais.

A questão da “segurança alimentar”, que antes estava mais associada à segurança dos alimentos consumidos, “pode ser um tema” no futuro próximo, disse mais tarde Pedro Santos, director-geral da Consulai, mas agora numa lógica de “ter acesso aos alimentos”.

“A Europa tem que ter autonomia na agricultura e na alimentação”, complementou Álvaro Beleza, presidente da SEDES, que acredita que a soberania, também alimentar, “está na ordem do dia. Razão então para “aproveitar a oportunidade para dar um boost” à agricultura, na sua opinião.

Ou, como tinha dito momentos antes o director-geral da consultora Consulai, para o cenário “agora é que é” da agricultura – por oposição ao cenário “mais do mesmo”. Se assim for, se esta for a via para produtores, empresas, tutela e resto do Governo, pode ser que o sector duplique o seu peso no PIB (hoje abaixo de 4%) e passe de deficitário para uma balança comercial positiva com o exterior no médio prazo, estimou Pedro Santos.