PS elegeu os dois deputados em disputa na eleição repetida no círculo da Europa

O PS assegurou a eleição dos dois deputados que estavam em disputa na eleição pelo círculo da Europa, sabe o PÚBLICO, eleição essa que foi repetida e cujo apuramento dos votos está a ser feito esta terça e quarta-feira na FIL, em Lisboa.

Deste modo, Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira garantiam lugar na próxima composição da Assembleia da República, que deverá tomar posse no próximo dia 29 de Março. Com estes dois mandatos, a maioria absoluta conquistada pelo PS nas eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro somará um total de 120 assentos parlamentares.

No primeiro apuramento dos votos no círculo europeu da emigração a contenda havia ditado um deputado para o PS e outro para o PSD. Já depois da decisão que obrigou à repetição da eleição neste círculo, o ainda presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que a actuação do PS em todo o processo que resultou em nova eleição fazia com que merecesse “levar uns 2-0 agora de castigo”.

No entanto aconteceu precisamente o contrário e os socialistas um resultado pouco habitual neste círculo da emigração. É que pelo menos desde 2009 a eleição resultou sempre num deputado para o PS e noutro para o PSD (sozinho ou em coligação com o CDS).

Tal como referiu esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a contagem dos votos deverá terminar esta quarta-feira por volta das 20h, altura a partir da qual o primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, poderá entregar ao Chefe de Estado a lista com os nomes que irão integrar o próximo Governo.

Dos 400 eleitores inscritos para votar presencialmente no círculo eleitoral da Europa nos passados dias 12 e 13 de Março, votaram apenas 152. Até esta terça-feira, segundo números disponibilizados ao PÚBLICO pelo gabinete da ministra da Justiça e da Administração Interna, a administração eleitoral recebera 107.553 cartas com o boletim de voto dos eleitores nacionais recenseados no círculo da Europa.

Na sequência da anulação de 80% dos votos (157 mil dos 195 mil) dos eleitores emigrantes na Europa porque parte dos mesmos não virem acompanhados de cópia da identificação do eleitor, o Tribunal Constitucional decidiu pela repetição da eleição em 139 mesas do círculo da Europa, o que atrasou em cerca de dois meses a instalação do novo Parlamento e a tomada de posse do próximo executivo.