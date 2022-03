Foram recebidos até esta terça-feira 107.553 votos dos 926 mil emigrantes que repetiram a votação para eleger dois deputados

Até esta terça-feira, dia 22, a administração eleitoral recebeu de volta 107.553 cartas com o boletim de voto dos eleitores nacionais recenseados no círculo da Europa que tiveram que repetir a sua votação para eleger os dois deputados que faltam para completar os 230 do plenário da Assembleia da República. Este número foi disponibilizado ao PÚBLICO pelo gabinete da ministra da Justiça e da Administração Interna. E regista-se no início do primeiro dia da operação de apuramento e contagem dos votos, que decorre na FIL, em Lisboa, até ao fim do dia de quarta-feira (23), a qual deverá representar uma redução da votação na ordem dos 45% em relação à participação de Janeiro se até esta quarta-feira não for recebida uma quantidade expressiva de votos.