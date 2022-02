PS não vai recorrer da anulação de 80% dos votos dos emigrantes na Europa

Mesa de apuramento geral da emigração aceitou a reclamação do PSD e anulou os votos de 141 mesas, num total de 157 mil votos. No total dos votos do estrangeiro, o PSD fica à frente do PS por 274 votos, mas ambos mantêm dois deputados cada.

Apesar de a Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna ter tornado públicos os resultados provisórios que apontavam para uma vitória expressiva do PS, em número de votos, no conjunto dos dois círculos da emigração, a mesa de apuramento geral decidiu pela anulação de cerca de 80% dos votos dos emigrantes na Europa e de 3% dos votos vindos do resto do mundo. Mesmo assim, PS e PSD continuam a ter dois deputados cada, divididos pelos dois círculos.