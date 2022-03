Pensões, apoios para a infância e lei laboral são prioridade da Segurança Social

No novo Governo, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social passa a ter três secretarias de Estado em vez de quatro, mas mantém as áreas de tutela.

Na orgânica do novo governo, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social passa a ter três secretarias de Estado em vez de quatro, mas mantém as áreas de tutela. A Secretaria de Estado da Segurança Social mantém-se; a do Trabalho deixa de ter a designação do emprego e da formação profissional, mas continuará a tutelar estas áreas; enquanto a Secretaria de Estado da Inclusão absorve a pasta da Acção Social que antes tinha uma tutela própria.