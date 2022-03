Agência Espacial Portuguesa lança concurso para 30 estudantes serem astronautas por um dia

As candidaturas decorrem até 17 de Abril. O concurso destina-se a alunos que no próximo ano lectivo frequentem entre o 9.º e 11.º anos, com idades entre os 14 e os 18.

A Agência Espacial Portuguesa lançou um concurso para seleccionar 30 estudantes para participarem num voo parabólico, em Setembro, que simula como é ser astronauta e viver no espaço em gravidade zero.

O concurso “Zero-G Portugal – Astronauta por um dia” destina-se a alunos que no próximo ano lectivo frequentem entre o 9.º e 11.º anos, com idades entre os 14 e os 18, em escolas públicas, privadas, ou em regime de ensino doméstico. Os alunos seleccionados vão poder participar num voo parabólico, em Setembro, a bordo de um Airbus da Novespace, em que podem experimentar as sensações vivenciadas pelos astronautas no espaço.

Estes voos, explica Hugo Costa (director da agência) citado em comunicado, foram criados para perceber como o corpo humano se podia adaptar a condições de gravidade zero, mas actualmente são considerados fundamentais para a investigação em microgravidade e para testar algumas experiências antes de as enviar para a Estação Espacial Internacional.

“São também uma das formas usadas para treinar os futuros astronautas e é essa a experiência que queremos dar aos alunos portugueses”, acrescenta Hugo Costa. O responsável explica que o objectivo da iniciativa é aproximar os jovens do espaço e motivar os alunos para uma formação e carreira não só nessa área, mas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática relacionadas com o sector espacial. “Aproximando os jovens ao espaço, queremos contribuir para a sua decisão sobre o futuro, por exemplo, seguindo um percurso nessas áreas de estudo e, quem sabe, despertar a vocação de futuros astronautas”, sublinha Hugo Costa.

As candidaturas decorrem até 17 de Abril e segue-se uma segunda fase com testes de percepção e interpretação do espaço. Na terceira fase, há testes físicos e depois uma entrevista. De acordo com a responsável pelos projectos educativos da agência, Marta Gonçalves, o processo de selecção foi desenhado de forma a chegar a todos os estudantes do país, por um lado, e a “reflectir, em parte, a selecção de astronautas, tendo em atenção várias componentes”.

Nesse processo, vão estar envolvidos a Ciência Viva e o Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Os finalistas serão também embaixadores da iniciativa na escola durante o próximo ano lectivo, para partilhar a sua experiência com os colegas, “contribuindo para cultivar e estimular o interesse pelo espaço”, refere o comunicado.