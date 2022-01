Candidatos a astronautas fazem provas. Dois portugueses contam-nos como foi

A ESA anunciou que já foram seleccionados 1391 dos mais de 23 mil candidatos iniciais para uma primeira ronda de testes do concurso. Pedro Caetano e Filipe Lisboa foram dois dos escolhidos.

A busca pelos próximos novos astronautas e parastronautas da Agência Espacial Europeia (ESA) continua. Recentemente, a ESA anunciou que já foram seleccionados 1391 dos mais de 23 mil candidatos iniciais para uma primeira ronda de testes do concurso. Os portugueses Pedro Caetano e Filipe Lisboa foram dois dos seleccionados para estas provas e contam-nos como foi a sua experiência que ocorreu já no final do ano passado.