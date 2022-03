Do apogeu à agonia: uma história do Porto através dos seus cafés

A primeira memória de um café é também uma lembrança familiar. César Santos Silva era miúdo e percorria a cidade pela mão do avô, homem dado aos cafés e sempre com pedagogia na ponta da língua: “Ele dizia-me: ‘Rapaz, é muito importante conhecer os cafés, porque o Porto passou por aqui’.” Naqueles anos, César Santos Silva não sonhava que se tornaria investigador da história da cidade – mas o “frete” de acompanhar o avô talvez plantasse já uma “sementinha”. No livro Cafés do Porto (Book Cover Editora) conta a vida (e em alguns casos a morte) desses espaços históricos (cafés e confeitarias) e das personalidades que por eles passaram. Do apogeu dos anos 20 e 40 à lenta agonia pós-Revolução, cabe uma história da própria urbe.