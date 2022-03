Bruno e Cláudio querem preservar o verdadeiro pão de Mafra

No país com cerca de 140 produtos qualificados não há uma única DOP ou IGP para pão. Tanto se pode fazer pão de Mafra no Alentejo como pão alentejano em Mafra, com receitas cuja única finalidade é baixar os preços ao limite, sacrificando a qualidade. Para acabar com isto, uma associação de padeiros vai definir o que é o genuíno pão de Mafra. Boa notícia.