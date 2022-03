Renda financiada a 100% é “a principal resposta” do Governo para alojar refugiados

Em pouco mais de 20 dias a União Europeia e o Governo tiveram que criar mecanismos para responder à vaga de refugiados ucranianos, que já passa os 3 milhões de pessoas segundo as estimativas internacionais. Em entrevista, a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, lembra que este é um movimento sem precedentes desde a II Guerra Mundial e afirma que o Governo vai encontrar soluções para quem chega com vista “à autonomização”.