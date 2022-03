“Há medidas de que os ucranianos vão beneficiar. Mas deviam ser estendidas a outros”

Entre quem recebeu estatuto de refugiado, como sírios ou afegãos, e quem tem protecção temporária, como os ucranianos, a diferença não é apenas jurídica. A chegada de mais de 11.800 ucranianos em semanas vem colocar vários desafios. O PÚBLICO falou com especialistas e profissionais no terreno. A maioria dos que chegam acredita que vai regressar em breve, mas o Governo deve planear apoios para as próximas fases, acreditam.