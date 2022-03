Governo lança plataforma para quem chega da Ucrânia e para quem quer ajudar. SEF aceitou 4039 pedidos de protecção

Desde que há duas semanas começou a invasão russa à Ucrânia que todos os dias surgem notícias com novos apoios em Portugal a refugiados: autarquias que se disponibilizam a resgatar pessoas levando autocarros, gente da sociedade civil que oferece casa, apoios governamentais à legalização, à saúde e ao emprego.

São dezenas as acções anunciadas. Para congregar todas essas respostas o Governo acaba de lançar a plataforma Portugal for Ukraine, disponível no endereço PortugalforUkraine.gov.pt, que congrega “todas as respostas e acções em curso tendo em vista o apoio a pessoas deslocadas da Ucrânia, dentro e fora de Portugal”. Do envio de apoio humanitário à “integração e acolhimento” em Portugal são várias as informações disponíveis numa espécie de manual que tem contactos que disponibilizam apoio para quem vem para Portugal no que respeita ao transporte, documentação, emprego e formação, educação, saúde e habitação.

Dados mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras mostram que já foram aceites 4039 pedidos de protecção por causa da guerra, a maioria de ucranianos.

A plataforma inclui ainda questões para quem quer apoiar quem foge da guerra nas várias áreas, da habitação ao emprego.

Saí da Ucrânia e preciso de transporte para vir para Portugal, quem devo contactar? Cheguei a Portugal sem recursos e ainda não tenho emprego, não tenho meios para pagar habitação, onde posso solicitar apoio? A que cuidados de saúde tenho direito? Tenho alojamento disponível e quero disponibilizar apoio, quem devo contactar? Preciso de inscrever os meus filhos na escola, é possível fazê-lo de imediato?

Estas são algumas das várias questões da secção de perguntas frequentes - muitas delas dão resposta ou reenviam para o email de contacto sosucrania@acm.gov.pt. Estão divididas em capítulos: saída da Ucrânia; documentação – título de protecção temporária; emprego; aprendizagem da Língua Portuguesa; saúde; alojamento/habitação; apoio social; associações representativas de pessoas ucranianas; educação; voluntariado; tradução.

O comunicado informa que a plataforma vai permitir a consulta das várias iniciativas do Governo com responsabilidade na área de “acolhimento e integração”. Por enquanto ainda só está disponível em português e inglês, mas deve, “nos próximos dias”, “existir igualmente uma versão em ucraniano”.

Da sociedade civil surgiu logo dias depois do início da guerra a plataforma We help Ukraine, criada por impulso de um casal, Kateryna Shepeliuk, 31 anos, e David Carvalhão, 43, com ajuda de Hugo Sousa, e que faz matching entre procura e oferta de ajudas.