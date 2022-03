“A invasão de Putin destruiu e matou mais falantes de russo do que de ucraniano”

A 24 de Fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, três dias depois de ter reconhecido a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e de Lugansk, no Leste do país. Em entrevista ao PÚBLICO, Taras Kuzio, investigador da Henry Jackson Society e professor de Ciência Política da Academia da Universidade Nacional de Kiev-Mohyla, reflecte sobre a história da Ucrânia, o conflito com a Rússia e uma nova era da geopolítica mundial. Uma conversa em que o especialista britânico, que desde 2014 já viajou cinco vezes para a linha da frente no Leste e Sul da Ucrânia e é autor de vários livros sobre o tema, avalia também a posição do Ocidente e as ambições de Putin, um “sociopata” que há 15 anos acredita estar em guerra com o mundo ocidental.