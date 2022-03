Como poupar combustível? Não há volta a dar: reduzindo o uso do carro nas cidades, diz a Agência internacional de Energia

A Agência Internacional da Energia tem um plano com dez pontos para reduzir a procura por combustível em 2,7 milhões de barris por dia a nível global. Limitar o acesso de carros nas cidades ao domingo, entrarem em dias alternados conforme os números da matrícula são algumas das medidas propostas para combater a dependência da Rússia e evitar uma escalada da crise do mercado do petróleo.