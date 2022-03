Carrazeda de Ansiães estreia cinco novos trilhos para caminhar pelo Douro

O município de Carrazeda de Ansiães tem cinco novos percursos pedestres pelas paisagens e património do Douro que vão ser inaugurados com a população local durante a Primavera, divulgou a autarquia.

Este concelho do distrito de Bragança é banhado pelos rios Douro e Tua, e começou a apostar nesta oferta de turismo da natureza com os trilhos do Parque Natural Regional do Vale do Tua a que acrescenta agora novas rotas viradas para o Douro.

Os dois primeiros percursos, com o Douro no horizonte, são inaugurados no último fim-de-semana de Março, no dia 27, com a realização de caminhadas com a população local, e os restantes nos meses de Abril e Maio, segundo a autarquia presidida por João Gonçalves.

Como salientou, “cada um dos percursos pedestres tem a particularidade de valorizar diversos pontos de interesse e elementos da singularidade do território, quer do ponto de vista patrimonial, cultural, histórico e até económico”.

Além da caminhada, estas rotas incluem vivências e conhecimentos, nomeadamente a dinamização das aldeias e contacto com as populações locais.

Estes cinco novos trilhos têm início nas aldeias de Ribalonga, Linhares, Vilarinho da Castanheira e Pinhal do Douro.

A diversidade do rio, que deu origem à mais antiga Região Demarcada do mundo e à classificação da UNESCO como Património Mundial da Humanidade, é visível neste concelho transmontano, “desde a paisagem vinhateira ao Douro mais agreste e rude”.

“São cinco Pequenas Rotas homologadas pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, que algumas vezes se cruzam, quase sempre se complementam, que podem ser feitas de forma isolada ou em conjunto, que atravessam aldeias e lugares de elevado interesse e nos colocam muitas vezes em privilegiados miradouros sobre o rio Douro”, descreve a autarquia.

Estas rotas podem ser feitas guiadas ou por qualquer interessado, já que a certificação garante, segundo os responsáveis, que o caminho está devidamente sinalizado, incluindo com painéis informativos, e que existem condições para que a caminhada possa ser realizada com segurança.