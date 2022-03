Champions: Benfica entre as armadas inglesa, espanhola e o carrasco alemão

Três equipas inglesas, três espanholas, uma alemã e uma portuguesa. É este o menu do sorteio dos quartos-de-final da edição deste ano da Liga dos Campeões, que decorrerá nesta sexta-feira, em Nyon (11h). No fundo, há cinco repetentes de 2020-21 neste grupo, com a falange britânica a ser representada exactamente pelos mesmos três emblemas que atingiram esta fase na época passada.

Um sinal de continuidade, portanto, para o Chelsea (actual detentor do título), para o Liverpool (campeão em 2018-19) e para o Manchester City (recorrente candidato que continua à procura do primeiro troféu). E uma manifestação de força do futebol inglês, que coloca três equipas entre as oito melhores pela terceira vez nas últimas quatro edições.

Nesse sentido, Chelsea, Liverpool e Manchester City acabam por confirmar o favoritismo de que gozavam nesta eliminatória, o mesmo tendo acontecido com o Bayern Munique. Os alemães, de resto, surgem em cena como a equipa com mais golos marcados (30) e mais remates (147), depois de terem também atropelado o RB Salzburgo na segunda mão dos oitavos-de-final.

Mais intermitente a nível interno, mas sempre promissor no maior palco europeu continua o Real Madrid. Graças à eficácia de Karim Benzema, os espanhóis deram a volta ao PSG e, na qualidade de recordistas de troféus, surgem nesta fase com pergaminhos e aspirações a prosseguirem a trajectória rumo à final.

De Espanha vem também o vizinho Atlético Madrid, que afastou o Manchester United e se assumiu como a segunda equipa do Grupo B, em que competiu o FC Porto, a atingir os “quartos” (a outra é o Liverpool). Com João Félix a subir de forma, os “colchoneros” alimentam o sonho de repetir a presença de 2015-16 na final da prova.

Neste contexto, as maiores surpresas do sorteio são mesmo o Benfica e o Villarreal. Os “encarnados” porque estão a conseguir equilibrar com a prestação europeia o fracasso a nível interno, tendo afastado um Ajax que surgiu na eliminatória anterior com algum favoritismo. Os espanhóis porque banalizaram a Juventus, com um triunfo inequívoco em Turim que terá deixado em alerta os possíveis adversários nesta fase.

A este nível, e especialmente numa fase já adiantada da competição, será difícil para o Benfica encontrar fragilidades gritantes nos rivais, mas se é verdade que o palmarés, por si só, não ganha jogos, o momento de forma de alguns dos concorrentes levará a equipa portuguesa a tentar fugir a Manchester City, Bayern (que lhe impôs duas derrotas na fase de grupos) e Liverpool, essencialmente.

Claramente com o pior ranking da UEFA entre os oito finalistas (é 26.º, enquanto o Villarreal é 19.º), o Benfica já defrontou todos os possíveis adversários deste sorteio, com excepção do Manchester City. Apresenta um saldo positivo com o Real Madrid, um saldo neutro com o Atlético e um registo negativo com os restantes emblemas, com particular destaque para o Bayern (em 12 jogos, os alemães venceram nove e empataram três).

Num sorteio aberto, sem condicionantes, o campeão da Bundesliga poderá mesmo sair ao caminho dos “encarnados”, o mesmo sucedendo com equipas do mesmo país ou com outros clubes que já se tenham defrontado na fase de grupos. A primeira mão da eliminatória está agendada para 5 e 6 de Abril, enquanto a segunda se disputará nos dias 12 e 13.