Bayern em ritmo de goleada garante quartos-de-final da Champions

Oitenta e cinco golos na Liga dos Campeões. Cinco hat-tricks, incluindo o mais rápido da história da prova. Três vezes na barreira da dezena de golos numa só edição. Isto é Robert Lewandowski, avançado que nesta terça-feira lançou as bases para mais uma goleada do Bayern Munique (7-1), que chega com autoridade aos quartos-de-final da competição.

No Allianz Arena, havia expectativa para perceber até onde poderia ir um RB Salzburgo que já tinha surpreendido na primeira mão, com um empate (1-1) na Áustria. E em Munique os visitantes até começaram por assustar, com uma iniciativa pelo corredor esquerdo que Capaldo, em posição privilegiada na área alemã, não conseguiu capitalizar.

A resposta do Bayern foi demolidora. Lewandowski deu largas ao instinto goleador com um penálti aos 12’, outro aos 21’ e um golo com felicidade à mistura aos 23’: ganhou um ressalto sobre o guarda-redes, a bola embateu no poste da baliza adversário e o internacional polaco só teve de encostar em cima da linha.

Estava concluído o hat-trick mais rápido da história da Champions, superando o do italiano Marco Simone, que num jogo entre o AC Milan e o Rosenborg, em 1996, demorou 24 minutos a marcar em triplicado.

O golpe foi demasiado duro para um RB Salzburgo corajoso, mas atingido em cheio pelo instinto de um avançado intratável. E, antes do intervalo Gnabry ainda fez o 4-0, com Thomas Müller a deixar também marca no resultado aos 54’, num excelente movimento de rotação à entrada da área.

Neste contexto, o melhor que o RB Salzburgo conseguiu foi minimizar estragos, pelo jovem Kjaergaard (70’), acabado de entrar, mas a reacção ténue foi rapidamente esmagada por mais dois golos do Bayern, cortesia de Müller (83’) e Sané (85’).

É, pois, com 30 golos em oito jogos na presente edição que os alemães chegam aos quartos-de-final, fase que contará também com o Liverpool. Os “reds” sofreram bem mais do que os bávaros na eliminatória, graças a um Inter Milão que chegou a Anfield com vontade de reentrar na discussão, depois da derrota por 0-2 averbada em Itália.

E se é verdade que o Liverpool teve mais bola e foi coleccionando as melhores ocasiões da partida (enviou três remates aos ferros, dois deles por Mohamed Salah), o único golo da noite pertenceu aos visitantes (0-1). Num lance tão espontâneo quanto brilhante, Lautaro Martínez colocou o Inter em vantagem, aos 61’, e quando parecia que os italianos iam forçar o assalto final à baliza de Alisson, a expulsão de Alexis Sánchez (63’), deitou tudo a perder, estendendo a passadeira vermelha aos britânicos para a próxima fase.