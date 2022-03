Austríacos à procura da surpresa em Munique

O destino final agora é outro. Depois da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, a UEFA tirou a final do Gazprom Arena de São Petersburgo e colocou-a no Stade de France, em Paris. Mas a corrida continua e, nesta terça-feira, ficarão fechados os dois primeiros qualificados para os quartos-de-final. Sairão dos confrontos entre Bayern RB Salzburgo (20h, Eleven 2) e entre Liverpool e Inter Milão (20h, Eleven 1). Se os “reds” têm o apuramento bem encaminhado depois de um triunfo no Giuseppe Meazza (0-2), os bávaros sabem bem o que terão pela frente no Allianz Arena, uma formação austríaca capaz de os ferir, como ficou provado na primeira mão, em que uma derrota iminente acabou por ser um empate (1-1) com um golo de Coman no último minuto.

Se o Bayern for eliminado pelo RB Salzburgo, será uma enorme surpresa, tendo em conta que este emparelhamento era considerado um dos mais desequilibrados desta fase da Champions. Mas a porta está aberta para que essa surpresa possa acontecer, não apenas pelo resultado da primeira mão, mas também porque o Bayern tem mostrado alguma vulnerabilidade na Bundesliga – uma derrota e um empate nos últimos quatro jogos da liga alemã, insuficientes, no entanto para que a concorrência se aproxime.

Uma boa notícia para o Bayern é o regresso de Manuel Neuer à baliza, depois de mais de um mês de ausência, e espera-se que o emblemático guarda-redes dê outra estabilidade ao sector mais recuado dos bávaros. “Sabemos como ele é importante para a equipa. O Ulreich [que tem jogado na ausência de Neuer] tem estado bem, mas entendemos que é necessário fazer a mudança”, admitiu o técnico Julian Nagelsmann, que não poderá contar com Alphonso Davies, Tolisso e Goretzka.

Do lado austríaco acredita-se numa surpresa. A jovem equipa do RB Salzburgo esteve muito perto de ganhar na primeira mão – se o tivesse feito, teria sido a primeira equipa austríaca a derrotar o Bayern desde que o Rapid Viena ganhou 1-0 na primeira mão dos quartos-de-final da Taça das Taças em 1997. “Vai ser difícil e sabemos bem quem é o favorito. Ainda assim, vamos confiantes para o jogo. Queremos mais uma recompensa pela grande época que estamos a fazer”, reconhece Mathias Jaissle, o jovem técnico alemão de apenas 33 anos – é apenas um ano mais novo que Nagelsmann.

Em Anfield, o Liverpool de Diogo Jota parece ter caminho aberto para chegar aos quartos-de-final, depois do triunfo por 0-2 em Milão (golos de Firmino e Salah), mas Jurgen Klopp não dá a qualificação por garantida frente ao campeão italiano. “Um 2-0 é um resultado que é muitas vezes anulado no futebol. Se pensas que um 2-0 ao intervalo é uma vitória garantida, então estás no caminho errado. O resultado da primeira mão foi muito melhor do que eu estava à espera”, alertou o técnico alemão dos “reds”.

Do lado italiano, Simone Inzaghi acredita numa reviravolta, frisando a importância de marcar cedo, algo que não conseguiu no primeiro jogo apesar de ter sido a melhor equipa durante mais tempo. “Vai ser um jogo difícil, mas estamos altamente motivados. É essencial conseguir marcar na primeira parte”, observou o técnico italiano.