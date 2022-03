Zelenskii, a guerra da estrela

O Bundestag, na manhã desta quinta-feira, aplaudiu de pé durante uns minutos um discurso profundamente crítico da política alemã de apaziguamento com a Rússia, que durou até à invasão da Ucrânia. Com o seu “uniforme” habitual – camisa caqui, a cor militar, ou t-shirt muito parecida – Volodimir Zelenskii decidiu citar um outro “actor” que, décadas antes do comediante ucraniano de 44 anos chegar ao poder, liderou uma nação: Ronald Reagan.