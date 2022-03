E se a Rússia deixar de ser europeia?

A história e a geografia da Rússia são europeias, antes e depois de 1991, ou seja, antes e depois do fim a União Soviética. A mudança da imagem internacional do país é iniciada com o czar Pedro, o Grande que, conquistando Azov em 1696, marca o renascimento da potência russa na nova perspetiva de abertura para o Mar Negro. De potência-enclave continental, o acesso marítimo abre-lhe doravante novos horizontes. Talvez ainda mais relevante para o ímpeto externo russo, o czar empreende, de seguida, um projeto diplomático de larga envergadura (a grande ambassade) para conhecer e se aproximar do mundo distante que era a Europa. O desígnio de modernizar o país e da aceitação da Rússia pela Europa marcam o início do reinado do jovem Pedro. A norte, ele reconquista, contra a Suécia, territórios perdidos há séculos de modo a restabelecer o seu acesso ao mar Báltico. O seu triunfo será simbolizado por uma nova capital construída ex nihilo sobre pantanais, São Petersburgo. Tinha chegado a altura de a Rússia se inserir no novo sistema de alianças europeias após um longo período de desprezo.