Para evitar processo “ingerível”, UTAO defende discussão do OE em duas etapas

Um Orçamento do Estado discutido em dois passos, o primeiro com os partidos a negociarem medidas com o Governo e o segundo com a proposta do executivo a ser votada sem poder ser alterada, é a solução sugerida pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) para acabar com as fragilidades detectadas por esta entidade no processo legislativo orçamental e que têm como símbolo a discussão pelos deputados, no OE 2021, de 1547 propostas de alteração ao OE em menos de duas semanas.