Os russos merecem saber a verdade

Há seis meses, fui obrigado a deixar a minha casa na Rússia para evitar a ameaça de prisão. O meu crime? Ser jornalista independente. Há três anos, criei o Proekt, um site de reportagem de investigação, que fez cair sobre mim e sobre a nossa equipa toda a força do aparelho repressivo criado por Vladimir Putin para silenciar os meios de comunicação social críticos.

Primeiro, fomos acusados de difamação criminosa. Eventualmente, após ter sido detido e interrogado em várias ocasiões, o Proekt foi declarado “organização indesejável” com a maioria dos nossos funcionários, eu incluído, a ficar com o rótulo de “agentes estrangeiros” – a nossa empresa está registada nos Estados Unidos, pelo que qualquer salário pago aos nossos funcionários conta como financiamento estrangeiro. Há seis meses, perante a inevitável ameaça de uma pena de prisão, exilei-me nos Estados Unidos.

Desde então, tenho continuado a minha missão a partir do estrangeiro e criei uma redacção de investigação em língua russa. Até ao momento da invasão da Ucrânia, sabíamos que os russos podiam aceder às nossas reportagens na Internet. Agora, isso está a tornar-se cada vez mais difícil, uma vez que o processo de supressão de vozes independentes que o Kremlin iniciou há cerca de uma década atingiu novas dimensões totalitárias.

Em casa, na Rússia, qualquer jornalista disposto a chamar “guerra” ao que está a acontecer na Ucrânia tornou-se inimigo do Presidente russo, podendo ser alvo de uma nova lei que visa desmascarar “notícias falsas", que ameaça com uma pena de prisão de até 15 anos. No dia 4 de Março, vários meios de comunicação social internacionais, incluindo a CNN International, a ABC News, a Bloomberg News e a CBS News, suspenderam o seu trabalho na Rússia para proteger os seus jornalistas. Anteriormente, a BBC já havia sido acusada de desempenhar um “papel determinado em minar a estabilidade e segurança russas”, devido à reportagem sobre a invasão do Kremlin na Ucrânia. Mas, apesar disso, a BBC continua cautelosamente o seu trabalho de reportagem em língua inglesa. As autoridades russas forçaram o encerramento do Dozhd, o único canal de televisão independente, e da Ekho Moskvy (Eco de Moscovo), a mais antiga estação de rádio independente, bloqueando os seus sites e a sua capacidade de emissão. Estes órgãos de comunicação foram acusados de “apelar à actividade extremista e à violência”, bem como de divulgar “informações deliberadamente falsas” sobre a invasão da Ucrânia por Moscovo.

No momento em que escrevo estas palavras, está a ser dificultado o acesso à informação de uma série de serviços de comunicação social estrangeiros, tanto pela acção do governo russo, como pelas medidas tomadas pelas empresas tecnológicas – limitadas ora pelos riscos de novas leis russas restritivas, ora devido às sanções internacionais.

Não dá para prever o que aí vem. A Rússia está ainda muito longe de conseguir estabelecer um mecanismo análogo à Grande Firewall da China, para conseguir suprimir toda a informação crítica que surge nos serviços online. Os peritos argumentam que aos russos faltam, neste momento, as competências, os recursos e a tenacidade para o fazer. O país tem a chamada lei de “Internet soberana”, posta em vigor em 2019 e que permite ao Kremlin cortar o acesso do país à rede global em qualquer altura. Mas, mais uma vez, poucas pessoas acreditam que Moscovo tenha os conhecimentos técnicos necessários para cortar súbita e inteiramente a Rússia da rede mundial.

Neste sentido, em resposta, a estratégia do Kremlin assenta em três elementos básicos: 1) bloquear e “estrangular” os meios de comunicação social estrangeiros; 2) encorajar os russos a confiarem mais em plataformas russas fortemente controladas, como o Yandex; e 3) exercer uma enorme pressão ao jeito da velha guarda, acabando completamente com qualquer dissidência, como protestos e jornalismo independente (o que me leva de volta ao ponto de partida).

O impacto provável desta supressão, juntamente às sanções, pode ser visto à luz do que tem vindo a acontecer desde 2014, na Crimeia ocupada pela Rússia. Ali, jovens agora na casa dos 20 anos passaram os seus anos de ensino secundário a viver numa bolha de informação pró-russa, com a sua realidade inteiramente moldada pela propaganda do Kremlin. O risco é que a bolha se estenda agora a toda a Rússia, bem como ao resto da Ucrânia.

Entretanto, numa lógica de regresso a tempos passados, o serviço em russo da BBC anunciou que está a retomar as emissões de rádio em onda curta para a Ucrânia e partes da Rússia, como fez durante a Guerra Fria e também antes disso, ao transmitir as notícias para a Europa ocupada pelos nazis.

Já num pólo oposto, na Ucrânia, Elon Musk respondeu à ameaça de interrupção russa das comunicações via satélite doando um carregamento dos pequenos terminais de comunicações via satélite Starlink, fabricados pela sua empresa SpaceX, que proporcionam uma forma de ligação à Internet em áreas sem fibra óptica ou antenas de comunicação.

Como jornalista, e não como especialista em tecnologia, não consigo oferecer novas soluções tecnológicas de ponta para chegar aos meus compatriotas russos. Mas sei que os gigantes da tecnologia global precisam de manter a linha de resistência à pressão de Putin para calar as vozes críticas. Precisam, assim, de fazer uso dos seus badalados talentos em inovação e empreendedorismo para fazerem tudo o que conseguirem para pôr fim à nova Cortina de Ferro de Putin.

Ainda há tempo para lhe fazer frente e evitar o pior. Para tal, devemos não só apoiar os jornalistas independentes da Rússia mas, de modo crítico, salvar o panorama informativo em que operam. Os russos – e o mundo – merecem saber a verdade.