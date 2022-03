Dois anos depois, a BTL está de regresso e promete “a melhor edição de sempre”

Num tempo em que todos andam ávidos de voltar a viajar, a edição deste ano da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que é inaugurada esta quarta-feira, promete superar todas as expectativas. Depois de dois anos de ausência, por força do contexto pandémico, a feira que se assume como o “maior evento de turismo em Portugal” espera ultrapassar o número de visitantes da última edição. Nos pavilhões da FIL no Parque das Nações, estarão representados a grande maioria dos destinos nacionais, além de mais de 60 destinos internacionais. São mais de 1.400 expositores, refere a organização, assegurando que a guerra na Ucrânia não teve impacto no evento.

Será um regresso ainda sujeito a algumas regras – o uso de máscara é obrigatório -, mas o sucesso parece estar praticamente garantido. “O sector do turismo demonstrou a sua resiliência e vontade de regressar à BTL de sempre”, destaca Dália Palma, gestora da feira, congratulando-se com o facto de os pavilhões estarem todos lotados. Apesar do conflito que assola a Europa, não foram registadas quaisquer desistências de expositores. “Nem a Rússia nem a Ucrânia estavam representadas na feira. E no que diz respeito a países de proximidade, continuam a manter a participação”, afiança aquela responsável.

Durante cinco dias – a BTL abre só para profissionais até sexta às 17h, a partir desta hora e até domingo é para todos –, a feira é uma oportunidade para conhecer tendências, serviços e produtos nacionais e internacionais no sector do turismo. Para o público, é incontornável o pacote de ofertas promocionais postas à disposição, permitindo às famílias adquirir as suas férias com descontos.

O enoturismo estará em destaque na edição deste ano, com “uma área de mais de 1.000 metros quadrados e mais de 45 players que estarão a mostrar o que melhor que este sector tem em oferta turística”, realça Dália Palma. Referência também para o turismo de natureza, que terá uma área dedicada aos sete geoparques portugueses.

Destinos convidados: Porto e Norte, Anadia e Dominicana

Entidades regionais de turismo, municípios, agências de viagens, operadores turísticos, hotelaria e transportes, entre outros, irão animar a feira com diversas actividades (sorteios, mostra de produtos, gastronomia, provas de vinhos, entre outras). O Porto e Norte aparece, nesta edição, com o estatuto de Destino Nacional Convidado, em “reconhecimento do aumento de notoriedade que tem conquistado e do enorme crescimento no número de visitantes”, e Anadia, a “capital do espumante”, terá honras de município convidado. A República Dominicana é o Destino Internacional Convidado.

Para esta edição, a BTL preparou, ainda, um ciclo de conferências e debates com foco nos temas que marcam a actualidade do sector, juntando “um painel de oradores e moderadores de renome nacional e internacional”. O programa debruça-se por temas como o “Smart and Green Tourism”, “Inovação: tendências que estão a transformar o Turismo”, “Inovação Digital: Visão estratégica para o desenvolvimento do negócio” (17 de Março) ou “O Novo Viajante” (18 de Março), entre outras dedicadas às novas tendências do sector do turismo.

As expectativas da organização passam por superar o número de visitantes da edição de 2019. “É apenas um dos indicadores para medir o sucesso do evento, de qualquer forma esperamos superar os 70 mil visitantes da última edição, aproximadamente 35 mil profissionais e 35 mil de público em geral”, aponta Dália Palma. Enquanto esses números não chegam, há já a certeza de que “esta será a melhor BTL de sempre, quer ao nível de expositores, quer da qualidade dos conteúdos”, vinca a gestora.