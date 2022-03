Francisco J. Marques detido e ouvido em tribunal após queixa de violência doméstica

O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi detido esta terça-feira e ouvido em tribunal após uma queixa por violência doméstica.

A notícia foi avançada esta madrugada pelo Correio da Manhã, mas, de acordo com as informações apuradas pelo PÚBLICO, o responsável dos “dragões” foi ouvido em tribunal ainda esta terça-feira, libertado e as diligências dadas por concluídas.

Das medidas de coacção aplicadas ao director de comunicação portista não resultam impedimentos à movimentação e exercício das funções profissionais no clube. As únicas restrições dizem respeito à esfera pessoal, com a proibição de contactos a limitar-se à ex-companheira de Francisco J. Marques, a autora da queixa.

Francisco J. Marques é uma das figuras mais conhecidas da estrutura “azul e branca”, sendo responsável pela divulgação da correspondência electrónica do rival Benfica em programas do Porto Canal em 2017.