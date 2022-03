Câmaras preocupadas com escalada de preços vão apresentar preocupações ao governo

Aumentos dos preços dos combustíveis e matérias-primas já está a ter impacto nas empreitadas em curso. Autarcas ainda com dúvidas sobre descentralização.

As câmaras municipais estão preocupadas com a escalada de preços que já está a ter impacto nas suas contas. O aumento dos custos dos combustíveis e das matérias-primas está já a sentir-se nas empreitadas que estão em execução, diz a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, que acrescenta que as autarquias terão que “reafectar verbas, rever prioridades e encontrar financiamentos que não estavam previstos”. Autarcas vão apresentar conjunto de preocupações ao governo.