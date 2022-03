“Para quem vive na Rússia, é como se tivesse acordado um dia na Coreia do Norte”

Vamos ter um forte movimento de protesto na Rússia contra a guerra na Ucrânia, a exemplo do gesto de Marina Ovsiannikova, que interrompeu o noticiário do Canal Um da televisão russa com um cartaz contra a guerra? Cynthia Hooper, historiadora e especialista em media russos e estratégia de desinformação explica que isso é difícil, porque não existe um movimento de protesto institucionalizado. “Não há um líder, não há rotinas, estrutura ou formas de fazer circular informação entre todos os apoiantes, não há sequer o sentimento de fazer parte de algo maior”, explicou a professora do College of the Holy Cross em Worcester, no Massachusetts (EUA).

“O povo russo está de facto chocado. Ver o seu país fechado no prazo de uma semana é de loucos, nunca vimos algo assim. As pessoas sabem que há algo de muito errado. Se houver um sinal de que algo pode fracturar-se no topo, acho que se verá uma explosão de agitação social, mas sem essa faísca no topo, acho que as pessoas estão aterrorizadas”, diz a especialista em história russa.

Há uma nova legislação que pune severamente os protestos contra a guerra – que proíbe espalhar “notícias falsas” sobre o conflito e até chamar à acção militar russa uma invasão ou mesmo uma guerra. Uma primeira detenção é punida uma multa muito elevada ou dez dias na prisão. No caso de Marina Ovsiannikova, pagou uma multa de 30 mil rublos (256 euros), diz a BBC.

Foto “Esquecemo-nos o quão chocante é para a maioria dos russos uma guerra contra a Ucrânia", diz Cynthia Hooper Tom Rettig/Holy Cross

A multa é relativa a uma mensagem de vídeo que Ovsiannikova divulgou apelando aos russos para protestarem contra a guerra. Não é ainda claro se terá de responder separadamente pelo protesto em directo na televisão. Se for considerada uma segunda ofensa, a pena pode ir até 15 anos de prisão. “Está também a haver muita pressão para que pessoas que sejam detidas por protestar percam o emprego, em especial se for um trabalho na função pública”, diz Cynthia Hooper.

Mas os russos, além deste clima de repressão, estão a ser alvo de uma campanha de propaganda fortíssima do Kremlin. “Ser jornalista do Canal 1, até há três semanas, exigia fazer compromissos, apresentar alguns assuntos de certas maneiras, mas havia uma certa lógica, a Rússia tinha algumas coisas válidas a dizer sobre a situação global”, conta a historiadora. Agora não. “Estão a mentir, estão a manipular 100% do tempo a sua audiência, estão a falsificar, estão a fomentar a indignação de forma assustadora contra os Estados Unidos. Está a tornar-se cada vez mais uma guerra contra os EUA”, relata.

Momento Lago dos Cisnes

Não sobram muitos media independentes na Rússia que não se tenham visto reduzidos a operar em segredo na aplicação Telegram, que tem a reputação de ser segura, diz. “Há o jornal Novaia Gazeta, cujo director, Dmitri Muratov, ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2021. Eles têm uma tradição de crítica que tem de ser lida entre linhas e concordaram em não cobrir nada relativo à guerra para continuarem abertos”, relata Hooper.

A capa do primeiro número após a invasão foi uma lição dessa arte de dizer as coisas sem as pronunciar: “Tinha bailarinas do Lago dos Cisnes contra um fundo de uma explosão gigante, como uma grande bola de fogo e dizia ‘este número do jornal foi publicado em pleno cumprimento de todas as regras do Código Criminal alterado da Rússia’”, relata Cynthia Hooper.

Porquê o Lago dos Cisnes? “Porque era transmitido sempre um líder soviético morria, ou havia um momento de crise no regime. E passou quando houve o golpe contra Gorbatchov. Há todas estas camadas, a referência ao Lago dos Cisnes, a bola de fogo das explosões que é uma referência à guerra na Ucrânia. Eles parecem estar a fazer uma declaração de obediência, mas estão a sublinhar que o Código Criminal foi alterado, e que estão a ser censurados. Mas é tudo feito de uma maneira que podem dizer que estão apenas a seguir a lei”, explica a historiadora.

Mas então os russos acreditam na propaganda oficial, que faz com que se tenham sucedido nos media ocidentais relatos de ucranianos que não conseguem convencer os seus parentes na Rússia de que estão a ser bombardeados por Moscovo, ou não? “As últimas duas semanas foram alucinantes para qualquer pessoa que viva na Rússia. É como se tivessem ido dormir uma noite no seu país e na manhã seguinte acordassem na Coreia do Norte. O impossível tornou-se realidade da noite para o dia”, diz Cynthia Hooper.

“Isto é como se me dissesse que homenzinhos verdes de Marte aterraram em Portugal e andam por todo o lado nas ruas, eu pensaria que estava louca! Provavelmente perguntava-lhe se não andava com muito stress, se não estava a exagerar, tentava racionalizar como é que podia estar a dizer-me isto”, ilustra Hooper. “Esquecemo-nos o quão chocante é para a maioria dos russos uma guerra contra a Ucrânia. Há uma história de tensões, desde a Segunda Guerra, mas muitas pessoas na Rússia Ocidental têm familiares na Ucrânia, não é uma relação de ódio e guerra. A ideia da invasão é tão assombrosa como se o estado do Kentucky estivesse a avançar contra o estado do New Hampshire – um é republicano, o outro é democrata, mas isto simplesmente não acontece”, exemplifica.

Foto Capa do Novaya Gazeta com o e uma explosão ao fundo DR

O que é verdade?

Na opinião de Cynthia Hooper, a Rússia não tem uma crise de excesso de ingenuidade – de acreditar demais na propaganda –, mas antes de demasiado cepticismo. “Vi isto em 2014, quando andei a entrevistar estudantes na Rússia e no Cazaquistão. Diziam-me ‘bem, nós temos a nossa propaganda e vocês têm a vossa’. Desenhavam esta falsa equivalência entre os media estatais russos e a BBC”, relata.

“Há este sentimento de que toda a gente está a mentir. De que não há verdade. E porque é que se há-de arriscar o que quer que seja se não se sabe o que é a verdade?”, interroga a historiadora. “Uma pessoa a levantar um cartaz durante um segundo, é presa, espancada, perde o trabalho, os filhos ficam a passar fome. Se o seu sacrifício não parece ter um motivo ou objectivo, é muito mais difícil”, explica, sobre a dificuldade de mobilização para o protesto na Rússia.

“Os russos têm esta característica, por vezes diz-se que é uma passividade, um sentimento de que não conseguem influenciar a ordem das coisas, só podem suportá-la. De que os indivíduos não têm importância. Tudo o que se pode fazer é manter a cabeça baixa”, conta. “Ou então ir embora, e há mais de 200 mil russos que puseram umas coisas na mala e deixaram o país, porque não querem fazer parte do regime de Vladimir Putin. Há grandes comunidades de russos na Geórgia e na Arménia, pessoas com formação elevada, que são uma espécie de párias neste momento, ninguém está a receber refugiados russos”, salienta Cynthia Hooper.

Para algo mudar na Rússia, será necessário que os protestos se generalizem bem mais do que vemos agora. Um factor que pode desequilibrar são as mães – se a guerra da Ucrânia começar a enviar de volta muitos corpos de soldados mortos. “O regime de Putin está ansioso em arranjar soldados vindos de fora porque a última coisa que querem fazer é impor lei marcial, começar a chamar miúdos para o exército e forçá-los a lutar. Porque as mães lutam pelos seus filhos”, frisa Cynthia Hooper.

Mas a chave está nas elites. “Historicamente as mudanças vêm do topo. Os protestos e a falta de vontade da polícia de disparar contra os manifestantes em 1917 ajudou à abdicação do czar Nicolau II, mas este nunca o teria feito se o seu círculo próximo, a elite de generais e conselheiros, não o tivesse pressionado fortemente. É preciso que haja disposição na elite para lutar por uma nova ordem política”, diz a historiadora.