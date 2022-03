Reacções à morte de Jorge Silva Melo (1948- 2022): “É como se tivesse ardido a nossa mais esplêndida biblioteca”

Várias personalidades do mundo cultural e da política têm desde ontem lamentado nas redes sociais a morte do encenador, cineasta e fundador do Teatro da Cornucópia e dos Artistas Unidos, figura crucial da cultura portuguesa.

"Uma tristeza enorme"

“A intervenção artística de Jorge Silva Melo foi pautada por um espírito jovem. Fez parte da geração que renovou o teatro português no pós-25 de Abril, apostou permanentemente em jovens actores, revelou e pôs em cena autores contemporâneos. A sua morte deixa uma tristeza enorme”, escreveu o primeiro-ministro António Costa na mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter.

"Viveu sob o lema do amor e do respeito pelo outro"

“Serviu a liberdade, dedicou toda a sua energia ao teatro e ao cinema, viveu sempre sob o lema do amor e do respeito pelo outro”, referiu a ministra da Cultura Graça Fonseca, também na rede social Twitter.

“ Que profunda tristeza"

“É como se tivesse ardido a nossa mais esplêndida biblioteca, como se tivesse ruído o nosso mais fulgurante teatro. Que profunda tristeza”, escreve na rede social Facebook, o dramaturgo e encenador Tiago Rodrigues, o ex-director artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

“O Jorge Silva Melo foi um incansável trabalhador do teatro, um obstinado construtor de outras maneiras de inventar espectáculos, um arquitecto de colectivos mais solidários, uma enciclopédia generosa ao serviço das novas gerações, um feroz defensor da sua e nossa liberdade de pensamento, uma locomotiva intelectual que transformou o teatro e a cultura de um país. É um mestre para tantas e tantos que com ele aprenderam, que com ele trabalharam, que se alimentaram do seu trabalho. Vai fazer-nos tanta falta”, acrescenta o autor de By Heart e Catarina e a beleza de matar fascistas, que este ano assume a direcção do Festival d"Avignon.

"Obrigado Jorge. Celebremos o Jorge"

“Acordar com a notícia da morte do Jorge Silva Melo é ver o teatro português perder uma das suas figuras incontornáveis. Encenador, dramaturgo, actor, fundador de duas companhias emblemáticas, o teatro da Cornucópia e os Artistas Unidos, indivíduo sábio, agente político…

Em 1996, com 20 anos, vi pela primeira vez um dos seus espectáculos, com a consciência que estava a assistir a algo histórico. Era o António, um rapaz de Lisboa. O teatro português nunca mais foi o mesmo e eu também não. Obrigado Jorge. Celebremos o Jorge.”, escreveu esta terça-feira na sua página de Facebook Pedro Penim.

"Derradeiro aplauso"

Também a actriz Maria Rueff deixou uma missiva nas redes sociais, com um “derradeiro aplauso para Jorge Silva Melo”. “Deixa o Teatro bem mais pobre”, escreveu, enquanto o cineasta Fernando Vendrell manifestou, da mesma forma, pesar pela perda do criador: “Ficamos tão mais pobres sem ele, e sem a sua amizade”.

“U m incansável criador de mundos"

“O Jorge Silva Melo foi um incansável criador de mundos. No teatro e muito para lá dele. E aqueles - somos tantos, tantas - que ele tocou, com quem discutiu, construiu, que entusiasmou, ficam agora com um enorme vazio. Até de palavras”, escreveu a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também actriz na rede social Twitter.

"Era um homem livre"

“Poucas pessoas falavam tão bem de livros, de teatro, de vida, de seres humanos, de cidades, de épocas, de coisas raras, de atmosferas, de nostalgia, sobretudo de nostalgia, como o Jorge Silva Melo, talvez porque a vida dele era feita de livros, de teatro, de seres humanos, de cidades, de memórias, muitas memórias, e de uma noção aguda do que ficou pelo caminho, do que se perdeu”, escreveu o poeta e crítico literário José Mário Silva, na sua página no Facebook.

“Ouvi-lo à conversa, conversa solta, com cafés e cigarros, era um espanto (nunca esquecerei aquela voz única, entre metal e veludo). Lê-lo era melhor ainda. Porque havia nos seus textos uma inteligência sem esforço, absolutamente natural, espontânea; uma inteligência feroz, por vezes sarcástica, mas que nunca esmagava o leitor, abria-lhe portas, e nunca lhe falava de cima, só olhos nos olhos e a tratar por tu. Um dia, convidei o Jorge para apresentar um livro meu, de poesia. Ele, generoso, aceitou. No dia da apresentação, percebi que ele não tinha gostado dos poemas, ou só de alguns, poucos. Não fez o que se faz sempre: mentiras piedosas, elogios vagos, elipses e omissões convenientes. Expôs com brilho as suas dúvidas, as resistências, a falta de entusiasmo. Foi de uma honestidade absoluta e brutal. Algumas pessoas sentiram-se ofendidas, e mais ainda, desconfio, por eu não me sentir ofendido. A verdade é que só me senti grato. Pedi a opinião ao Jorge e ele deu-ma. Sem merdas, sem palmadinhas nas costas, sem condescendência. Como devia ser sempre. Era um homem livre, um melancólico terno, um poço de sabedoria, o Jorge. E vai fazer-nos tanta falta, ó se vai”, conclui José Mário Silva.

"Um dos maiores de sempre do teatro português"

João Branco, director do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, em Cabo Verde, escreveu na sua página do Facebook: “Que tristeza. Um dos maiores de sempre do teatro português (e de língua portuguesa) nos deixou. Jorge Silva Melo nunca serás esquecido [...] O vazio que deixa não tem medida”, conclui o responsável pelo Mindelact, festival de teatro de Cabo Verde, director do polo local do Camões Centro Cultural Português.

"Até sempre, Jorge!"

O director do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, responsável pelo festival Dias da Dança, também escolheu as redes sociais para lamentar a morte do encenador: “Que notícia tão triste. Até sempre Jorge!” No Facebook do director artístico do Varazim Teatro, Eduardo Faria, pode ler-se: “E agora Mestre, como aquieto todo o desespero com que me atormenta este vazio? Até um dia, meu tão generoso e bom amigo Jorge Silva Melo, que com a tua partida nos deixas a todos órfãos do teu saber e amputados do teu fazer. Até já.” Por seu lado, a actriz Carla Chambel escreveu, na mesma rede social: “Uma parte do que somos, foi-se. Obrigada, Jorge, por nos teres alimentado com tanto”. A fadista Aldina Duarte, por seu lado, afirmou: “Devo-lhe tanto, devemos-lhe tanto”. O encenador e dramaturgo Ricardo Cabaça, co-fundador e co-diretor artístico da 33 Ânimos, escreveu nas redes sociais: “Devo-lhe tanto, tanto. Reli agora algumas das mensagens que trocámos e deu-me uma vontade tremenda de chorar. Sempre te agradeci, mas nunca é demais. Obrigado, mestre Jorge.”

"Sempre seremos herdeiros"

“Quando o Olímpio morreu, o Jorge Silva Melo escreveu este lindo e generoso texto [ no PÚBLICO]. A frase final é a que retenho agora: “não seremos jamais órfãos, sempre seremos herdeiros”, escreveu a professora Mariana Pinto dos Santos, Mariana Pinto dos Santos, do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa.