Morreu Jorge Silva Melo, um dos pais fundadores do teatro contemporâneo português

Fundador, com Luis Miguel Cintra, do Teatro da Cornucópia, pai dos ainda activos Artistas Unidos, cineasta, escritor, crítico, dramaturgo, editor, tradutor: Jorge Silva Melo, figura crucial da cultura portuguesa, morreu esta noite, aos 73 anos, confirmou a Casa do Artista.

Nascido em Lisboa a 7 de Agosto de 1948, Jorge Silva Melo passou a infância em Angola, na então Silva Porto (actual Kuito), e iniciou-se no teatro quando, de regresso a Portugal, frequentava a licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de Letras. O cinema viria a ser uma paixão paralela deste intelectual omnívoro, tão apaixonado pela leitura como pela escrita, pelos autores como pelos actores, que em 1969 partia para Londres com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, para estudar na London Film School. Com a cooperativa Grupo Zero, primeiro, e em nome próprio, depois, assinou alguns títulos incontornáveis do cinema português do pós-25 de Abril, como Passagem ou A Meio Caminho (1980), Ninguém Duas Vezes (1985), Agosto (1987) ou Coitado do Jorge (1993). Mais recentemente, assumiu-se sobretudo como documentarista, tendo realizado filmes sobre António Palolo, Joaquim Bravo, Glicínia Quartin, Álvaro Lapa, Sofia Areal ou Nikias Skapinakis.

Com Luis Miguel Cintra, outro “estrangeirado” que rumara a Londres para estudar teatro, fundou em 1973 uma aventura fundamental para a renovação dos palcos portugueses, a Cornucópia. Ali permaneceu até 1979, altura em que decidiu ir aprender com os mestres: Peter Stein na Schaubühne, em Berlim, e Giorgio Strehler no Piccolo, em Milão.

Foi em 1995 que fundou os Artistas Unidos, a sua segunda casa, que após anos de instabilidade e turbulência veio a fixar-se no Teatro da Politécnica, em Lisboa. A sua peça inaugural, António, Um Rapaz de Lisboa, estreada a 18 de Setembro desse ano nos míticos Encontros Acarte, foi outro ponto de viragem para o teatro português. Era, também mas não só, uma declaração de amor a alguns dos actores que dirigira em Coitado do Jorge, como contava ao PÚBLICO em 2015: “Foi o facto de ter filmado com o Manuel Wiborg e a Joana Bárcia que me fez pensar: não posso usá-los, deitá-los fora, entregá-los a um patrão. Queria pelo menos viver uns anos com eles, ver a voz afinar-se. Depois, conheci o maravilhoso Paulo Claro. E era com eles que eu pensava que iria viver.”