A Europa não pode viver sem o gás russo e outros mitos

1. Jorg Himmelreich, professor da ESCP Business School, em Berlim, publicou há dois dias no site da DW um artigo de opinião com um título claro como a água: “A Europa está a financiar a guerra de Putin na Ucrânia.” O autor desmonta, peça a peça, muitos dos argumentos que nos habituámos a ouvir para justificar o facto de a União Europeia não decretar o embargo às importações de gás e de petróleo russo. Os Estados Unidos já o fizeram. Toda a gente argumentou que são muito menos dependentes do que a Europa, que só importam da Rússia 10% das suas necessidades de petróleo, dando quase a entender que assim é fácil ser duro com Putin. Não é bem assim.