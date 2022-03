Morreu o oscarizado actor William Hurt

William Hurt, que na década de 1980 fez filmes como Noites Escaldantes, Os Amigos de Alex, O Beijo da Mulher Aranha, Viagens Alucinantes, Filhos de um Deus Menor ou Edição Especial, morreu este domingo, aos 71 anos. À imprensa norte-americana, o filho, Will, enviou um comunicado a dizer que o actor nascido em 1950 tinha morrido de “causas naturais”. Em 2018, tinha-lhe sido diagnosticado um cancro terminal no pâncreas, que se tinha espalhado para os ossos.

Hurt foi nomeado quatro vezes para os Óscares. A primeira delas deu-se em 1986, para Melhor Actor, por O Beijo da Mulher Aranha, do argentino-brasileiro Héctor Babenco, um prémio que ganhou. Seguiu-se, também como Melhor Actor e ainda na década de 1980, Filhos de um Deus Menor, de Randa Haines, Edição Especial, de James L. Brooks. Em 2005, foi nomeado para Melhor Actor Secundário por Uma História de Violência, de David Cronenberg.

Desde 2008, ano de O Incrível Hulk, que Hurt fazia parte do Universo Cinematográfico Marvel, no papel do general e depois secretário de Estado Thaddeus Ross. Na televisão, fez trabalhos como a minissérie Dune, adaptação de Frank Herbert do ano 2000, bem como Damages, a série britânica de ficção científica Humans e as mais recentes Condor, adaptação do filme Os Três Dias do Condor​, e Goliath.