Energia. Bruxelas promete medidas até final de Março mas empresas já estão a parar produção

Até final de Março, a Comissão Europeia vai explicar como anular o efeito de contágio dos preços do gás à electricidade, mas há empresas, como a Megasa, que já desligou máquinas na Maia e no Seixal devido ao aumento de custos energéticos.

No final do Conselho Europeu que reuniu os chefes de Estado dos 27 em Versailles, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von Der Leyen, garantiu que o mundo ficará a saber, no final de Maio, como é que a Europa irá reduzir a sua dependência das importações energéticas russas até 2027.