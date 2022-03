Bruxelas avança com propostas para reduzir dois terços da procura de gás russo até ao fim do ano

“A Europa tem quantidades suficientes de gás para as semanas de Inverno que ainda restam”, sublinha a comissária europeia com a pasta da Energia, Kadri Simson.

A Comissão Europeia acredita que, até ao final deste ano, os 27 estarão em condições de reduzir em dois terços a sua procura de gás natural importado da Rússia, através de uma diversificação das suas fontes de abastecimento e dos seus fornecedores, com uma maior aposta no Gás Natural Liquefeito, e da substituição do combustível fóssil utilizado no aquecimento e na produção de energia para gases renováveis.

“A guerra de Putin na Ucrânia veio provar a urgência de acelerar a nossa transição para as energias limpas. Não será fácil, mas até ao fim deste ano podemos reduzir as nossas importações de gás natural da Rússia em dois terços”, declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

Segundo os cálculos do executivo comunitário, o efeito combinado do aumento do abastecimento com Gás Natural Liquefeito e o desvio das compras de gás natural da Rússia para outros fornecedores, e de maiores volumes de biometano e renováveis, vai permitir reduzir em 155 mil milhões de metros cúbicos as necessidades de gás natural na UE — um valor equivalente ao volume que foi importado da Rússia em 2021 e que corresponde sensivelmente a 40% do consumo anual.

E essa é apenas a primeira etapa de um plano mais vasto que visa tornar a Europa completamente independente das exportações de energia da Rússia até 2030, que foi apresentado esta terça-feira pela Comissão Europeia e será discutido pelos chefes de Estado e governo da UE numa reunião informal do Conselho Europeu, na quinta e sexta-feira, em Versalhes. Além do gás natural, 45% das importações de carvão e 25% das importações de petróleo da União Europeia são provenientes da Rússia.

O plano para quebrar a dependência excessiva da Rússia passou agora a ter uma dimensão geopolítica e de segurança que não tinha quando começou a ser preparado. O programa RePowerEU enquadra-se na estratégia de transição energética da UE para cumprir a sua meta de redução até 55% das emissões de CO2 até 2030 — que passa pela promoção da eficiência energética dos edifícios e unidades industriais, da produção de energias renováveis e resolução de estrangulamentos nas infra-estruturas de distribuição e armazenamento a nível europeu.

No actual quadro de instabilidade e subida de preços, e receios de escassez de combustíveis, a comissária europeia com a pasta da Energia, Kadri Simson, garantiu que o bloco dispõe de reservas de gás natural suficientes para ultrapassar a temporada do frio sem correr riscos de ruptura no abastecimento por causa da guerra na Ucrânia.

“A Europa tem quantidades suficientes de gás para as semanas de Inverno que ainda restam, mas precisamos de reconstituir as nossas reservas urgentemente para o próximo ano”, afirmou a comissária, que apontou como objectivo o preenchimento de pelo menos 90% da capacidade de armazenamento até ao próximo dia 1 de Outubro.