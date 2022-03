A última aula de Nuno Crato: “O conhecimento e o rigor estão sob ataque das orientações pedagógicas anticientíficas”

Para Nuno Crato, em educação não há “nada pior do que esquecer o essencial”. O que é, então, o essencial? O conhecimento e o rigor, defendeu o ex-ministro da Educação esta sexta-feira naquela que foi a última aula enquanto professor de Matemática e Econometria, mas nem por isso se dedicou apenas a apresentar números, gráficos ou regressões: o ensino foi um tema que mereceu um grande parêntesis durante a sessão que contou com casa cheia para o receber.

Crato quis falar daquele que foi o seu percurso nos últimos 70 anos, já que atingir essa idade o obriga à jubilação. Nesse caminho, que foi recordando em pouco mais de uma hora, passou inevitavelmente por aquela que foi a “missão governativa” que cumpriu entre 2011 e 2015. “O conhecimento e o rigor estão sob ataque das orientações pedagógicas anticientíficas, que recomendam que se desenvolva sentido crítico no vácuo, criatividade na ignorância, comunicação sem conteúdo e colaboração sem objectivo”, reiterou no Auditório Caixa Geral de Depósitos, da Lisbon School of Economics and Management (ISEG), apelidando-as de as “ditas competências do século XXI”.

Para o actual líder da Iniciativa Educação, desenvolver todas essas competências sem que haja um conhecimento prévio é o mesmo que ser “um fala-barato”. Esta não é, aliás, a primeira vez que o ex-ministro defende essa posição, apesar de dizer que “não há nada de errado quando se acentua, por exemplo, a criatividade ou a capacidade de procurar informação”, o “erro está em concluir daí que a pura informação não interessa, que o conhecimento não tem valor em si”.

Foi ao citar Graciliano Ramos, um dos seus escritores favoritos, que Nuno Crato disse: “a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer”. Enquanto ministro e em nome de “uma maior exigência” no ensino básico e secundário” extinguiu as disciplinas mais viradas para a cidadania e reforçou as horas de aulas das outras, mudou programas, mesmo aqueles que tinham entrado em vigor escassos anos antes, estabeleceu novas metas curriculares e restringiu as condições de acesso à profissão docente.

A educação e a divulgação

Durante a aula, Crato questionou-se sobre o porquê de a educação não ser divulgação. “A educação tem de ter um currículo, tem de ser sistemática e estruturada. A divulgação, essa sim, pode ser episódica, centrada em tópicos particularmente interessantes, que façam a ligação a outros tópicos, e pode escolher os assuntos conforme o seu interesse imediato”, respondeu.

Foto Rui Gaudêncio

Mas as críticas não ficaram por aí e alertou que todos, sobretudo os universitários, se devem “preocupar quando se promove a desvalorização do conhecimento”. Outra “ameaça” ao conhecimento, defendeu, são as “correntes de inspiração pós-moderna”. E acrescentou que a “desconstrução” pós-moderna é a “paralisação do conhecimento”. Ao PÚBLICO, depois de terminada a aula, Nuno Crato reiterou essa visão e enumerou que “a leitura, a Matemática, o Inglês, a Geografia, a História são, sem dúvida, as coisas principais e essas precisam de um ensino estruturado, ambicioso e exigente”.

Ao recordar a carreira de docente e questionado sobre que mudança nota na Educação, também influenciada por políticas que implementou, o ex-ministro disse que “o ensino está incomparavelmente melhor”. Quanto ao reflexo das suas políticas respondeu que “ainda é muito cedo para comparar”. “Mas olhando a uma distância de há 30 ou 40 anos, eu não tenho dúvidas de que o ensino melhorou muito assim como o sistema universitário português, que melhorou imenso.”

Num balanço da carreira de docente garantiu que “ser professor é a profissão mais maravilhosa do mundo”. “Os alunos são sempre jovens”, riu-se. “Um eterno miúdo”: foi esta a maneira como a presidente do ISEG, Clara Raposo, descreveu Crato, ainda antes de a aula se iniciar. E brincou: “de idade tem 70 anos, mas de aspecto parece ter metade e de energia terá a raiz quadrada de 70” (que, feitas as contas, está entre oito e nove).