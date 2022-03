Ílhavo quer avançar com a certificação do seu pão tradicional. Entretanto, faz-lhe a festa

O pão tradicional de Vale de Ílhavo volta a estar no centro das atenções, numa festa que gira à volta das padeiras e do seu saber fazer: é a Festa do Pão, que decorre entre os dias 19 e 27.

Padas, folares e broas, com uma boa dose de animação à mistura, são os ingredientes-base da Festa do Pão de Vale de Ílhavo, que irá decorrer entre os próximos dias 19 e 27 de Março. As padeiras desta pequena localidade ilhavense voltam, assim, a estar em destaque, num evento que pretende ser mais um contributo para a valorização deste pão artesanal. Isto numa altura em que a Câmara Municipal de Ílhavo quer avançar com a sua certificação. “Ainda temos todo um caminho pela frente, mas já estamos a dar início ao processo”, anuncia Mariana Ramos, vereadora da Cultura.

A certificação do pão de Vale de Ílhavo é encarada com um importante passo para a valorização e promoção deste produto tradicional. Numa altura em grande parte das padeiras da localidade já estão a atingir idades próximas da reforma, esta distinção poderia “dar algum alento às novas gerações para prosseguirem com a actividade”, sustenta a autarca, que também gostava de ver o pão de Vale de Ílhavo ainda mais valorizado nos restaurantes do município. “Temos um produto único para oferecer e isso também acrescenta valor à restauração”, exorta.

A fama do pão de Vale de Ílhavo vem de longe e a sua qualidade parece advir do facto de ainda ser confeccionado de modo artesanal e cozido em forno a lenha. “E também não é um pão de fermentação rápida”, repara Mariana Ramos, anunciando que, durante a Festa do Pão de Vale de Ílhavo, a autarquia irá apresentar toda a informação nutricional relativa a estes pães nos sacos em que eles serão comercializados.

Foto Em Ìlhavo, prepara-se a certificação do pão ADriano Miranda

O evento surge no lugar da habitual Rota das Padeiras, evento que costuma realizar-se nesta altura do ano no centro de Vale de Ílhavo. Estando o pavilhão onde a rota costuma decorrer ocupado – a localidade adiou os seus tradicionais desfiles de Carnaval para 24 e 25 de Abril –, a organização optou por apostar num formato especial, levando grande parte da festa para o centro da cidade de Ílhavo.

O programa arranca no fim-de-semana de 19 e 20 Março, com o espectáculo “Mesa-Masseira”, desenvolvido com a comunidade e com a direcção artística de Luís Antunes, a ser apresentado na Moagem Grave, em Vale de Ílhavo (dia 19), e na Casa Gafanhoa, na Gafanha da Nazaré (dia 20). Na semana seguinte, há um dia dedicado às crianças das escolas do município e outro dedicado aos seniores.

A 24 de Março, os mais novos irão estar envolvidos num conjunto de actividades ligadas à confecção do pão. A 25 de Março, o programa foca-se na população sénior, com oficinas de folclore e de costura criativa, e o concurso “A minha pada é melhor que a tua”, entre outras actividades. À noite, a associação “Os Baldas” abre portas, em Vale de Ílhavo, para uma oficina de pão, seguida de uma sessão de “Contos Cantos Risos e Acalantos”.

Foto Há que preservar o saber-fazer das padeiras Adriano Miranda

Folares e padas à venda no centro da cidade

A abertura oficial da Festa do Pão de Vale de Ílhavo acontece no dia 26 de Março, às 14h30, numa tenda instalada no Jardim Henriqueta Maia. Ao longo da tarde, haverá animação musical, uma oficina de costura e uma oficina de padas, pão de salicórnia e folar de Vale de Ílhavo.

O programa de dia 27 de Março, idêntico ao de sábado, inclui, ainda, “Histórias em Palco”, promovido pela Biblioteca Municipal de Ílhavo, a actuação do Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré e uma “investida” dos Cardadores, personagem carnavalesca de Vale de Ílhavo.

Em ambos os dias, haverá venda de pão, complementada pelo serviço de bar, da responsabilidade da associação “Os Baldas” e dos Cardadores, com pão recheado com chouriço ou bacalhau, sempre a sair do forno a lenha.