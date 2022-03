Na Ucrânia, ser uma “mãe coragem” é o mínimo

Ao chegar à estação ferroviária de Lviv, o desfile é o mesmo todos os dias, a qualquer hora. Centenas de mulheres carregam mochilas, arrastam malas, transportam o que podem: às vezes sacos frágeis, ou até pequenas transportadoras com gatos. Pela mão, ou por um dedo, seguem os filhos e filhas. Se não houver mão disponível, os mais pequenos agarram-se ao casaco; os mais velhos tentam ajudar a cuidar dos mais novos. A guerra apressa o crescimento.

No êxodo de ucranianos que tentam escapar à guerra, é sobre as mulheres, e sobretudo as mães, que é depositado um peso descomunal. Entre tiros e bombardeamentos abandonaram as suas casas, meteram em malas à pressa os primeiros pertences que encontraram, sem muito tempo para considerações geopolíticas. Os russos são “bandidos” e querem matar-nos, por isso temos de fugir para encontrar segurança. Não sabemos quando voltamos ou se voltamos. O pai terá de ficar para defender a nossa terra. Assim se resume a crueza da guerra. Eles entendem.

Passaram dias em comboios apinhados de gente, sem comer uma refeição quente, às vezes sem sequer poder ir a uma casa de banho. Em Lviv, agrada-lhes a segurança e a certeza de que aqui, por enquanto, não há bombas de que fugir. Mas segue-se nova batalha. Para os que aqui ficam, trata-se de encontrar onde ficar, são planos feitos ao dia. O futuro é palavra maldita.

A maioria procura fugir do país e atravessar a fronteira para a Polónia, onde aí acreditam estar em segurança definitiva. Para o fazer, passam horas e horas em filas intermináveis ao frio, seja para entrar na estação ou para garantir lugar num dos autocarros. Sempre que possível vão buscar sopa quente, chá ou alguma comida que é preparada pelas equipas de voluntários que assentaram arraiais nas imediações da estação.

Larissa fugiu de Kharkiv com a filha, Valeryia, de 17 anos. Parece mais nova: “Isto ajuda-me na vida”, atira a jovem. Ao seu lado estão duas crianças, de dez e 12 anos, por quem Larissa olha enquanto a mãe saiu da fila para ir buscar o que comer. A bondade entre estranhos é o combustível destas almas. Filha e mãe passaram dois dias de viagem num comboio sobrelotado, sempre de pé, sem sequer poderem ir à casa de banho. Consigo viajam um cão e um gato.

Saíram de Kharkiv “quando seis aviões atiraram bombas a 200 metros” da sua casa, conta Larissa. “Não foi preciso outra explicação para sabermos que tínhamos de fugir.” Está divorciada e o pai de Valeryia ficou para resistir à invasão russa. Habituaram-se a lidar com todas as adversidades juntas. “Compreendemo-nos sem necessitar de palavras”, explica a mãe.

As bombas interrompem planos, como os de Larissa e Valeryia, que tinham férias planeadas para irem à Bulgária no Verão, mas não vencem os sonhos. O da jovem de 17 anos é tornar-se pasteleira e essa determinação não desapareceu: “Isto vai ajudar-me. Já não há medo.”

Katya e Viktorya são duas amigas que vieram de Zhaporizhzhia, onde as forças russas tomaram recentemente o controlo sobre uma central nuclear. Sentadas num banco em frente à estação, estão ambas a dar de comer aos filhos, um de nove e uma de cinco anos, colher a colher, com uma paciência que não se compadece com a urgência da situação.

Chegaram na véspera e estão a morar num quarto alugado em Lviv. Vieram até à estação para procurar informações sobre outros sítios para passar a noite e para arranjar comida quente para as crianças. “Sandes e bolachas não são comida”, diz Katya. Os dois maridos ficaram na cidade, tal como os sogros. “Vão lutar, não há alternativa”, dizem. Temem pelo futuro, não sabem sequer como vão conseguir subsistir sem os seus trabalhos – Katya é funcionária pública e Viktorya é economista.

“Vem buscá-lo”

A invasão russa da Ucrânia está a criar aquela que já é definida como a maior crise de refugiados na Europa desde o fim da II Guerra Mundial. Em cerca de duas semanas de guerra, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) calcula que mais de dois milhões de pessoas já abandonaram a Ucrânia, metade dos quais através da Polónia. A estes juntam-se ainda perto de um milhão de ucranianos que fugiram das suas cidades para regiões consideradas mais seguras, como Lviv.

Evgenyia chegou ao extremo ocidental da Ucrânia depois de abandonar Zhaporizhzhia com as duas filhas de dez e 12 anos. A casa da família era relativamente perto da central nuclear onde se desenrolaram combates nos dias anteriores. Como se explicam aos filhos o que está a acontecer? “Com lágrimas”, responde a mãe. “Elas são crescidas, por isso compreendem o que se está a passar, e também sabem que têm de ser bem comportadas.”

A família tinha planeado iniciar obras de renovação da casa, que agora não sabem sequer se ainda está de pé. O objectivo é chegar à Polónia onde têm amigos que as podem receber. Apesar da tenra idade, as duas filhas já têm bastante bem definido aquilo que querem ser no futuro: a mais velha será designer de interiores e a mais nova designer gráfica. “Tenho a certeza de que vão conseguir”, diz a mãe.

As histórias de mães e filhos, segurando as poucas provas físicas de uma existência anterior, repetem-se a cada metro quadrado em torno da estação de Lviv. Yulia diz com satisfação que ela e os seus dois filhos, de 11 e 12 anos, estão “a salvo” aqui. Admite que estão “nervosos” e sentem medo pelo pai, que ficou em Dnipropetrovsk, alistado como voluntário para apoiar o Exército. “Os meus filhos vão aprender com isto”, garante.

Uma mãe nunca deixa de o ser, tal como Liubov, que significa amor, de 68 anos, e que contava passar o resto dos seus dias na sua casa em Kiev, perto da família. Consigo vieram quase todos – filhos e noras – mas agora não sabem o que fazer nem para onde ir. “Só queremos descansar”, diz a antiga operária.

Na capital diz ter visto um tanque a destruir um carro com uma pessoa dentro que acabou por conseguir sair a tempo antes de ser esmagado. “Não poderia pensar que a Rússia fosse capaz disto. Matar civis é um crime”, diz Liubov. Mudar de vida de forma tão repentina é uma dificuldade acrescida para uma mãe e avó. “Gostava da minha casa, tudo estava bem”, lamenta.

As histórias repetem-se, mas as vidas são diferentes, únicas e irrepetíveis. Galya é uma mãe, mas está sozinha numa longa fila para a zona dos autocarros com destino à Polónia. Veio da Alemanha para ir buscar o filho, Igor, de seis anos, que vivia com o ex-marido em Zhaporizhzhia. Nos primeiros dias da invasão, o pai dizia para que não se preocupasse e que os combates não chegariam à cidade.

Não foram precisos muitos dias para que tudo mudasse. Recebeu um telefonema há dois dias e do outro lado ouviu: “Vem buscá-lo.” Galya não hesitou, mesmo sabendo que poderia correr o risco de perder o emprego por causa da ausência. “Não perguntei se podia vir cá”, afirma.

Outro dos receios que a atormentam é a forma como poderá regularizar a situação do filho na Alemanha, visto não ter a custódia da criança. “Não sei o que vai acontecer, porque na Alemanha as regras são muito rígidas. É muito difícil tratar dos documentos”, explica. Está na fila à espera de Igor, com quem já não está há cinco meses. Falou com ele nos últimos dias: “Ele diz que as sirenes o vão matar.”