Preços dos combustíveis sofreram o maior aumento de que há registo

Em quase todos os distritos de Portugal Continental, já há pelo menos um posto de abastecimento a vender gasolina simples a mais de 2 euros por litro. Mesmo no caso do gasóleo simples, há vários postos onde este produto se vende a 1,999 euros por litro.

As previsões apontavam para um aumento histórico dos preços dos combustíveis e o cenário confirmou-se. Esta segunda-feira, os valores médios do litro da gasolina e do gasóleo não só atingiram recordes, como sofreram os maiores aumentos de que há registo, já existindo postos que vendem gasolina simples a mais de 2 euros por litro. Mas a escalada dos preços não arrancou na segunda-feira; na verdade, os preços já estavam a aumentar no fim-de-semana em que se assistiu a uma corrida aos postos de combustíveis.