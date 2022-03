Biden atinge trunfos de Putin: “Petróleo russo não entrará nos portos norte-americanos”

Confirma-se: Estados Unidos avançam com boicote à energia russa. Não chegará mais gás ou petróleo vindos da Rússia aos portos norte-americanos, anunciou Biden na tarde desta terça-feira, a partir da Casa Branca. As medidas de retaliação norte-americanas face à invasão da Ucrânia atingem, assim, os maiores trunfos da economia russa — as energias fósseis.

“O petróleo russo já não será aceite nos EUA. Os norte-americanos apoiam a Ucrânia e não vão patrocinar a guerra de Putin”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos. “Avançamos com este boicote compreendendo que os nossos aliados europeus não estão em posição de se juntar a nós”, acrescenta, referindo-se ao recuo europeu relativamente a este embargo. “Estamos a trabalhar para que a Europa possa reduzir a sua dependência de energia russa.”

Biden reforçou que esta é uma punição à “guerra cruel” que a Rússia escolheu levar avante. Contudo, avisa os norte-americanos dos consequências da retaliação: os preços dos combustíveis vão, inevitavelmente, disparar. “Defender a liberdade tem custos e nós, americanos, também vamos ter de os suportar.”

A medida interromperá o fluxo relativamente pequeno de petróleo que chega aos Estados Unidos, que compram menos de 4% de toda a energia fóssil exportada pela Rússia, de acordo com a agência Reuters (como termo de comparação, a Alemanha é o maior comprador de petróleo e gás russos do mundo — fica com 18% da energia exportada pela Rússia).

Já os líderes europeus, em resposta aos EUA, puseram de parte a hipótese de um boicote à importação de energia. Não é uma decisão que possa ser tomada “do dia para a noite”, disse o chanceler alemão Olaf Scholz, uma vez que Moscovo é o maior exportador de crude e gás natural para a Europa e os combustíveis fósseis são, ainda, imprescindíveis no dia-a-dia dos europeus.

Do outro lado do Atlântico, republicanos e democratas estão de acordo quanto ao avanço desta proibição. “Está em marcha o maior pacote de sanções económicas de sempre, que já causou danos significativos na economia russa. Um rublo russo é agora menos valioso do que um penny [um centésimo de um dólar dos Estados Unidos].”

Joe Biden reforçou, ainda, que mantém o compromisso com a NATO e que o seu governo ajudará a responder à crise de refugiados originada pela guerra de Putin, para que as nações europeias não sustenham esse peso sozinhas.

No seu discurso na tarde desta terça-feira, Biden reforçou também os apelos globais para um cessar-fogo, por corredores humanitários seguros e uma verdadeira diplomacia. “A Ucrânia nunca será uma vitória para Putin. Talvez controle uma cidade, mas nunca tomará o país.”