Estes bailarinos trocaram as sapatilhas de pontas por armas para defender a Ucrânia

Com companhias paradas e teatros fechados, dois bailarinos juntaram-se aos que combatem pela independência do seu país.

Oleksii Potiomkin e Lesia Vorotnik não vão ficar parados à espera que a guerra acabe e que a companhia de dança a que pertencem retome ensaios e espectáculos. Os jovens bailarinos, habituados às luzes dos palcos, trocaram as sapatilhas de pontas que usam habitualmente nas produções do Ballet da Ópera de Kiev por armas e estão prontos a defender a Ucrânia, respondendo ao apelo do Presidente Volodimir Zelenskii.

Ambos surgem nas redes sociais Twitter ou Instagram com armas e Potiomkin aparece, até, completamente uniformizado, estando já a combater no terreno.

Na sua conta no Instagram, onde costumava dar conta dos seus espectáculos na Ucrânia e no estrangeiro ou de momentos especiais em família, há agora fotografias de prédios destruídos e de ruas cobertas de destroços em Kharkiv. Os retratos intimistas com a mulher, a bailarina Jane Korshunova, directora de uma escola de dança em Lviv, e o filho de ambos, Misha, deram lugar, por exemplo, à fotografia de uma menina ainda muito pequena, com ferimentos recentes, sentada numa cama de hospital.

Uma estrela de camuflado

Completada a sua formação em Kharkiv, em 2011, Oleksii Potiomkin deu início a uma carreira de grande sucesso. Tendo chegado rapidamente a bailarino principal da Ópera de Kiev, é convidado por formações no estrangeiro com frequência e dançou já vários dos grandes papéis que o reportório da clássica reserva aos intérpretes masculinos, como o Príncipe Siegfried de O Lago dos Cisnes ou o Basil de Dom Quixote.

Segundo Anna Sophia Scheller, bailarina principal com quem já fez par, Oleksii Potiomkin voluntariou-se como soldado e treinou para aprender a disparar. “Mas ele é um bailarino, não cresceu como militar”, lamentou-se Scheller à Pointe, revista especializada em notícias do universo da dança clássica.

Lesia Vorotnik, que pertence ao corpo de baile da companhia, uma posição geralmente ocupada por bailarinos pouco experientes, também se juntou à resistência contra a invasão russa.

A jovem intérprete foi fotografada segurando uma arma e a sua decisão de combater as tropas russas anunciada no Twitter pela jornalista ucraniana Tetiana Danylenko e pela activista dos direitos civis Oleksandra Matviichuk.

Segundo a revista Vanity Fair, Lesia Vorotnik e Oleksii Potiomkin juntam-se, assim, a outras figuras públicas russas, como o nadador Mikhailo Romanchuk e o antigo campeão do mundo de boxe, Vasilii Lomachenko, que estava na Grécia quando se deu a invasão e que regressou de imediato ao seu país para integrar um dos grupos armados encarregado da defesa de Odessa.

Duas outras figuras do boxe bem conhecidas, Vladimir Klitschko e o seu irmão mais velho Vitali, presidente da câmara de Kiev desde 2014, também pegaram em armas na tentativa de travar o avanço russo.