HostelsForUkrainian: grupo de hostels portugueses lança movimento para acolher refugiados

O Grupo Hub, em colaboração com a Embaixada da Ucrânia em Portugal, lançou o movimento solidário #HostelsForUkrainian — tendo já acolhido seis pessoas no seu hostel lisboeta Lisbon Patio, entre elas uma família que se encontrava de férias na Madeira à data do início da invasão e que não conseguiu regressar.

“Solidário com a Ucrânia e com os seus cidadãos”, o grupo, que gere oito unidades hoteleiras, não só abriu as portas em Lisboa, na Ericeira e em Peniche para receber famílias ucranianas que procuram refúgio em Portugal, como aproveita para desafiar outras unidades hoteleiras a seguirem os seus passos.

A acção surgiu “como forma de ajudar esta comunidade a encontrar alojamento e segurança na chegada ao nosso país”, lê-se num comunicado, onde se apela à comunidade hoteleira e de alojamento local que se junte ao “movimento de solidariedade”. Mote: “Vamos dar casa a quem, infeliz e inesperadamente, teve de fugir da sua”.

De momento, o grupo está a oferecer alojamento para entre 30 e 40 pessoas entre Lisboa (para já seis, mas pode chegar às 14 pessoas), Ericeira (de quatro a sei pessoas) e Peniche (20 a 26 pessoas), durante um a dois meses “enquanto os refugiados procuram organizar a sua vida em Portugal”.

“Cada caso está a ser analisado meticulosamente e o período de tempo que estarão alojados nas nossas unidades poderá ser superior”, explicou à Fugas uma responsável do grupo.

Para além do alojamento, o Hub procura ainda identificar as necessidades de carácter imediato dos deslocados da Ucrânia, como artigos de higiene pessoal, alimentação, roupa, calçado e medicação.