Governo ucraniano vai repatriar turistas que estão na Madeira

O Governo ucraniano, em conjunto com as companhias aéreas, está a preparar voos de repatriamento para quase duas centenas de turistas ucranianos que estão na Madeira e que terão como destino países fronteiriços nos quais o espaço aéreo não está condicionado, disse ao PÚBLICO o director regional na Madeira das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu. A embaixada da Ucrânia em Lisboa está a aconselhar calma aos turistas ucranianos, reforçou a mesma fonte.

Em causa estão 189 ucranianos que chegaram ao Funchal no último fim-de-semana, num voo directo desde Kiev da SkyUp Airlines, e que tinham o regresso previsto para o próximo sábado. Com o início do conflito e o encerramento do espaço aéreo ucraniano decretado pelo governo de Kiev, ficaram sem chão.

“Estiveram aqui nos serviços seis turistas de nacionalidade ucraniana (não sei quantos representavam), que queriam saber como podiam regressar já ao seu país”, conta Rui Abreu, acrescentando que o executivo madeirense está acompanhar esta situação. “As pessoas estão naturalmente muito preocupadas com a escalada da situação e querem voltar já para casa”, reforça o director regional, explicando que têm sido aconselhados a contactar directamente a embaixada, ao mesmo tempo que o governo tem comunicado estes casos ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Em relação aos turistas de nacionalidade russa, cerca de duas centenas, que também aterraram no arquipélago no último fim-de-semana, num voo que marcou, oito anos depois, o regresso de uma ligação regular entre Funchal e Moscovo, o executivo regional diz não ter recebido qualquer solicitação.

Até ao final de Outubro, o turismo madeirense tinha duas operações semanais, uma com a Rússia e outra com a Ucrânia, que deviriam movimentar cerca de 14 mil turistas. Operações, que estão agora em risco, admitiu o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Na região autónoma, de acordo com dados revelados na manhã desta quinta-feira pelo presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, residem cerca 415 cidadãos russos e 230 ucranianos. “Ambas as comunidades estão completamente integradas na sociedade”, resumiu.