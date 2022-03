Airbnb suspende operações na Rússia e Bielorrússia

Anúncio foi feito pelo director executivo no Twitter.

Brian Chesky, director executivo e co-fundador da Airbnb, anunciou esta madrugada que a plataforma de reservas de alojamento de curta duração “vai suspender todas as operações na Rússia e na Bielorrússia”. O anúncio, feito numa publicação na conta pessoal de Chesky no Twitter, que neste momento apresenta junto ao nome o ícone da bandeira ucraniana, não avança mais detalhes.

No entanto, em declarações à Business Insider, um representante da Airbnb confirma a decisão, indicando que a plataforma vai “impedir que os calendários aceitem novas reservas em ambos os países até nova indicação”. “Também restringiremos os utilizadores na Bielorrússia e na Rússia de fazerem novas reservas como hóspedes”, avança.

Em resposta à publicação de Chesky no Twitter, o serviço de apoio ao cliente da Airbnb confirmava ainda que a plataforma está a dispensar o pagamento de todas as taxas habitualmente atribuídas a hóspedes e anfitriões “em todas as reservas na Ucrânia neste momento”, juntando-se assim ao movimento de reservas solidárias que nasceu nas redes sociais como forma de apoio a quem tenta sobreviver à guerra.

Com a decisão anunciada agora por Chesky, a Airbnb entra para o leque de empresas – incluindo Ikea, Shell, BP, Apple, General Motors, e várias empresas no sector das viagens, como a Expedia – que suspendeu operações na Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

Já na segunda-feira, tinham anunciado a oferta de alojamento para “até cem mil” refugiados ucranianos.