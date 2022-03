JS, JSD, JP, IL, Livre, PAN e PPM reúnem-se com embaixadora ucraniana esta sexta-feira

Há uma semana, as juventudes partidárias (do PS, PSD e CDS) e os partidos Livre, Iniciativa Liberal e PAN puseram de lado as divergências ideológicas e juntaram-se para organizar uma manifestação “em profunda condenação da invasão militar” contra a Ucrânia que no último domingo juntou mais de 4 mil pessoas em frente à embaixada da Rússia.

Esta sexta-feira, 4 de Março, o mesmo grupo irá encontrar-se com a embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Inna Ohnivets, para “manifestar a sua solidariedade com a situação difícil em que a Ucrânia se encontra, em consequência das invasões russas, e oferecer o apoio necessário”. De acordo com nota enviada ao PÚBLICO pela organização, o encontro deverá durar cerca de uma hora.

Em representação das juventudes partidárias, estarão o líder da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, o líder da Juventude Social-Democrata (JSD), Alexandre Poço, o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Camacho e do lado dos representantes dos partidos sem juventudes partidárias estarão Safaa Dib, do Livre, Sofia Carvalho, pelo PAN, Pedro Schuller, da Iniciativa Liberal, e a cidadã portuguesa de origem ucraniana e vice-presidente do Partido Popular Monárquico, Aline Gallasch-Hall de Beuvink.

“A Ucrânia é um Estado livre, soberano e independente. A invasão em curso por parte da Rússia é um acto ilegal, ilegítimo e imoral. A soberania e a integridade territorial dos Estados é inviolável, devendo ser preservada e protegida, nos termos do direito internacional”, lia-se no manifesto original.

Apesar de também terem sido inicialmente convidados a subscrever o manifesto, os representantes do Bloco de Esquerda e do PCP não se juntaram ao restante grupo. O BE, porém, marcou presença na manifestação do último domingo, ao contrário do PCP, que não se fez representar oficialmente no protesto.

Esta quinta-feira, a ofensiva militar lançada pela Rússia na madrugada de 24 de Fevereiro contra a Ucrânia já tinha causado a morte de mais de dois mil civis ucranianos, incluindo crianças. Apesar dos apelos da Ucrânia e organismos internacionais, os bombardeamentos russos continuam.