Cansada do mundo a mudar para sempre e do PCP que não muda

Como toda a gente com idade para se lembrar do 11 de setembro, recordo-me bem do que pensei e senti naquele dia. E de uma certeza: via o mundo e o meu modo de vida a mudar para sempre. Intuia-se que um evento daquela grandeza provocava desequilíbrios irrevogáveis e os novos equilíbrios, a existirem, demorariam e seriam significativamente diferentes.

O 11 de setembro era mais que um ataque terrorista onde restava contar mortos, curar feridos e reconstruir edifícios. Tinha um significado claro: uma declaração de guerra de um certo tipo de islamismo (e visto com benevolência por outro tipo de islamismo menos beligerante) ao modo de vida ocidental, democrático, tolerante. Algumas mudanças foram procedimentais. Na sexta feira logo a seguir estava a apanhar um avião e o aeroporto de Lisboa parecia de um país em guerra: militares com metralhadoras de metro a metro rodeando o edifício, só se podia entrar mostrando o bilhete de avião (ainda não se fazia o check-in na Internet). Os requisitos de segurança nos aeroportos e aviões tornaram-se draconianos. Porém, se se tornou relativamente fácil controlar o que, e quem, entrava num avião para aumentar a segurança, o ódio dos extremistas ao meu modo de vida persistiu.

A invasão da Ucrânia pela Rússia está na mesma categoria de eventos. O mundo mudou. A Rússia invadiu um país que não a ameaçava porque o dito entendeu prosseguir os seus interesses e tentar aderir à NATO e à União Europeia. Putin, de uma rajada, transformou a civilizada paz europeia de facto inquestionável de que desfrutávamos todos os dias sem valorizar a nossa sorte para algo dependente dos caprichos de um governante mitómano, convencido da sua invencibilidade e cruel. Tudo porque, ao invés de uma cleptocracia subornada por Moscovo para defender os interesses do regime russo, e não dos seus cidadãos, a Ucrânia insistiu na sua autodeterminação e no direito de decidir o futuro partindo na vontade dos ucranianos. E, crime hediondo, não no que era mais conveniente para o autocrata que governa o país do lado.

Claro que a Rússia tem também direito à segurança. Sucede que nenhuma entidade a pôs em perigo. Ridículo, de resto, assim argumentar, dado o tamanho da Rússia e o poderio militar (incluindo nuclear, como o prestável Putin fez o favor de nos recordar nos últimos dias). Até a campanha fácil que os russos esperavam para a tomada da Ucrânia mostra como viam na vizinha ocidental um David fracote perante o Golias russo (menos a probabilidade de encontrar um estratagema da pedra e da fisga). Nem vale a pena tentar equivalências com outros conflitos, porque esta invasão não é uma guerra civil (como na Síria), não opõe fações regionais e religiosas num país em desagregação (como na Jugoslávia), não está a retaliar por nenhum ataque (como no Afeganistão), não é uma sucessão de massacres de ambos os lados (como na Palestina e em Israel). Não é sequer uma disputa étnica (há várias em África). É uma agressão iníqua e não provocada a um país que tenta decidir o seu destino. Tem equivalente na invasão da Hungria em 1956, da supressão da Primavera de Praga em 1968 (ambas pela União Soviética que moldou Putin), na anexação do Tibete pela China e pouco mais.

Será talvez pelos pergaminhos invasores comunistas que o PCP, fazendo uso da mais iníqua argumentação das últimas décadas, entendeu relativizar a agressão russa. Primeiro, a ameaça de invasão era uma mentira dos Estados Unidos, da NATO e dos media colaboracionistas com o imperialismo. E a Ucrânia estava cheia de neonazis (porque sim, pronto, os comunistas sempre foram dogmáticos e dados a crenças irracionais), o governo (apesar de eleito) tinha saído de um golpe de extrema-direita, os únicos ofensivos beligerantes eram os aleivosos americanos e amigos da NATO.

De seguida, Putin invadiu as repúblicas que se independentizaram no Donbass e o PCP seguiu a cartilha da manutenção da paz, afinal os maldosos ucranianos matavam gente a eito naquela zona. Por fim, veio a invasão da Ucrânia em larga e criminosa escala, a tal que asseveravam nada mais que mentira americana, e nem nesse momento a condenação do PCP foi inequívoca. Tanto no parlamento nacional como no europeu recusaram condenar a invasão. Desgostam-se com todas as guerras e todas as agressões, numa condenação geral para evitar a condenação concreta e particular. Contudo, se o crime russo ficou sem condenação inequívoca e individualizada, já as sanções à Rússia e a ajuda militar à Ucrânia da União Europeia, Estados Unidos e vários países europeus individualmente têm direito a protesto enfático – são, lamuriam-se, uma escalada do conflito (os tanques russos e os bombardeamentos a civis que Putin ordena não escalam nada, presumo).

Não é que os comunistas nacionais delirem com a invasão russa à Ucrânia. É que querem que o Ocidente deixe os ucranianos morrerem à mão e às armas dos russos, sem ajuda, para que Putin obtenha o que almejou desde o início: uma Ucrânia desfeita, destruída, desmilitarizada, que não se oponha aos desígnios mitómanos do presidente russo. Sobretudo, que Putin impeça a Ucrânia de fazer o que o PCP execra – escolher aderir à NATO, à União Europeia, à segurança com tutela americana e a um bloco que começou por ser uma zona de liberdade comercial e económica. Nenhum destes conceitos aquece o coração dos comunistas. E os fins justificam os meios, certo?

O PCP quer, sobretudo, que Putin impeça a Ucrânia de fazer o que execra – escolher aderir à NATO, à UE, à segurança com tutela americana e a um bloco que começou por ser uma zona de liberdade económica

No meio desta tristeza só temos a parte divertida de ver comunistas e seus comparsas ideológicos ofendidos porque o país vê (quase) todo, com clareza, a iniquidade da narrativa comunista. E, em tempo de redes sociais, expressam a repugnância que tal amoralidade desperta. Afinal, o partido está igual aos tempos em que afirmava Cuba uma democracia (lembro-me de ouvir Cunhal garanti-lo), não digeria a perestroika e a queda do bloco soviético, fazia por ignorar o gulag. Por que se indignam agora?

O PCP tem de aprender a torcer os princípios como o BE. Bloquistas começaram por repetir a narrativa e os argumentos de Putin sobre a justiça da zona de influência russa, a ofensiva militar que era só mentira ocidental para, quando veio a invasão e viram para que lado caía a opinião pública, se tornarem pacifistas antiputinistas desde pequeninos. Lá pelo meio a juventude bloquista ainda reivindica no Twitter uma Ucrânia “neutral”, tal como exige Putin, mas são só jovens inconscientes que não sabem virar tão rapidamente o discurso. De qualquer modo, a inconsistência bloquista é menos indigesta que o imobilismo comunista.

A autora é colunista do PÚBLICO e escreve segundo o novo acordo ortográfico