Mercado automóvel recupera e venda de eléctricos duplica em Fevereiro

A compra de carros recuperou terreno em Fevereiro com o mercado nacional a voltar finalmente a crescer. Segundo os dados hoje divulgados pela associação do sector, a ACAP, em Fevereiro foram matriculados 14.122 veículos automóveis, ou seja, mais 32% do que no mesmo mês de 2021.

O mês de Janeiro tinha-se pautado por uma quebra homóloga de 3%, prolongando um ciclo negativo de sete meses consecutivos e reflectindo os problemas e atrasos nas entregas decorrentes da escassez de semicondutores, que tem afectado a indústria automóvel em todo o mundo.

Por categorias e tipos de veículos, em Fevereiro há a registar 11.571 ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 39,2% em termos homólogos.

Tal resultado não deixa a ACAP satisfeita. “Apesar deste forte crescimento, o resultado pode ser considerado bastante baixo, uma vez que compara com o valor anormalmente baixo verificado em igual mês de 2021 e que foi de apenas 8311 novas matrículas, um valor historicamente baixo para um mês de Fevereiro”, salienta a associação.

Fevereiro de 2021 foi um mês afectado por um confinamento nacional devido à pandemia de covid-19. Assim, se a comparação for feita com Fevereiro de 2020, o último mês sem pandemia, “o mercado cai 42,9%”, conclui a ACAP.

Por tipos de energia, os números mostram que a venda de ligeiros de passageiros movidos a outros tipos de energia continua de vento em popa. Em termos homólogos, as vendas de Fevereiro de 2022 representam um aumento de 89,7%, com destaque para os eléctricos (BEV). Foram matriculados 1051 BEV, um aumento homólogo de 118,5%.

Os consumidores portugueses são dos europeus mais interessados na compra de eléctricos, apesar da diferença de preços, segundo o Inquérito ao Clima divulgado em Janeiro pelo Banco Europeu de Investimentos.

Nos híbridos plug-in (PHEV), houve um aumento mais moderado, de 36,4% para 1350 unidades, dos quais 91% são eléctricos/gasolina. E nos híbridos não recarregáveis (HEV), o aumento foi de 139,8%, para 2043 unidades, com 24% destas a terem motores diesel.

Mesmo os carros a GPL cresceram 77,3%, embora sejam uma fatia menor do mercado, com 195 unidades vendidas em Fevereiro.

No cômputo geral, 40% das novas matrículas de Fevereiro foram para carros movidos a energias alternativas, com os BEV a valerem 9,4% das vendas desde Janeiro e os PHEV a representarem 12,2% das vendas desde o início de 2022.

A Peugeot continua na liderança nacional, tanto no maior mercado, o dos ligeiros de passageiros (que representa 84% das vendas), como no dos ligeiros de mercadorias. Este registou 2194 novas matrículas em Fevereiro, contribuindo para o aumento geral do mercado com uma subida homóloga de 7,5%.

Por tipos de energia alternativas, a Peugeot também foi a marca que mais eléctricos vendeu (165 unidades), à frente da Tesla (113) e da Nissan (102). Já nos PHEV, ficou na frente a BMW (298), com a Mercedes a curta distância (292) e a Volvo em terceiro (195). Nas HEV, a liderança é da Toyota (770), de forma destacada. A Mercedes (186) e a Renault (183) são segundo e terceiro, respectivamente.